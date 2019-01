Tai nạn ở Hải Dương: Xe tải đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang

Trao đổi với PV Kiến Thức vụ tai nạn ở Hải Dương, chiều ngày 21/1, Trung tá, Nguyễn Văn Khánh, Trạm trưởng trạm CSGT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 14h20, tại km76 Quốc lộ 5, đoạn qua địa phận xã Kim Lương (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khi một chiếc xe tải đâm vào đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ khiến nhiều người thương vong.





“Ngay khi xảy ra vụ TNGT trên, Trạm CSGT Công an tỉnh Hải Dương đã điều lực lượng xuống hiện trường, phối hợp với Công an huyện Kim Thành để bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. "Hiện giờ chưa có con số cụ thể về số người thương vong”, Trung tá Khánh cho biết. Theo một số nhân chứng tại hiện trường tai nạn ở Hải Dương, vào thời điểm trên, một chiếc xe tải lưu thông theo hướng Hà Nội – Hải Phòng trên Quốc lộ 5 khi lưu thông qua địa phận xã Kim Lương đã tông vào đoàn người đi viếng nghĩa trang liệt sĩ. Hiện tại theo thống kê ban đầu vụ tai nạn đã khiến 7 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện và một số người đang được cấp cứu. Vụ tai nạn khiến QL 5 ùn tắc nghiêm trọng. Cảnh tượng vụ tai nạn kinh hoàng. Lực lượng chức năng đang tích cực làm nhiệm vụ và cứu người bị thương. Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về nguyên nhân tai nạn ở Hải Dương...

