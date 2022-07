Rà soát lại các quy định để bảo vệ an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế

Trước đó, vào 21h02 ngày 27/7/2022, khoa Cấp cứu có tiếp nhận một trường hợp bé gái 10 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh (đi cùng cha) bị hóc xương cá. Qua thăm khám ban đầu, ghi nhận dấu sinh hiệu ổn, đo chỉ số SPO2 98%, về biểu hiện lâm sàng bé không có dấu hiệu khó thở và vẫn trả lời bác sĩ được. Ê kíp trực đã cho bé vào vị trí chờ để đưa lên khoa Tai Mũi Họng chuẩn bị tiến hành nội soi lấy dị vật.

Lãnh đạo Sở Y tế và Ban Giám đóc Bệnh viện trao đổi với cơ quan chính quyền về vụ việc người nhà hành hung bác sĩ. Trong thời gian chờ, cha của bé đến trao đổi với BS P.H.T và không đồng thuận với những giải thích trên của bác sĩ nên đã tấn công BS T. Ngay lập tức, các nhân viên y tế và bảo vệ đã nhanh chóng can ngăn người này.



Khoa Cấp cứu tiến hành khởi động code grey cấp độ 2 (vì không có hung khí) và tăng cường bảo vệ cho khoa cấp cứu, tiếp tục trấn an cha của bé và BS T. Tuy nhiên cha của bé vẫn có những lời nói hăm dọa với BS T và sau đó đưa bé rời khỏi bệnh viện đến cơ sở điều trị.

TS.BS Nguyễn Hoàng Hải – Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, sáng 28/7/2022, sau khi ghi nhận vụ việc, Ban giám đốc Bệnh viện đã trao đổi, động viên bác sĩ và kíp trực; tiến hành phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh làm rõ sự việc; đồng thời thực hiện báo cáo nhanh với lãnh đạo Sở Y tế TPHCM. Ban Giám đốc Bệnh viện đã tiến hành rà soát lại hiện trường vụ việc, kiểm tra lại quy trình tiếp nhận và khám bệnh của khoa Cấp cứu, quy trình code grey, tiếp tục theo dõi, thăm hỏi diễn tiến của trẻ tại bệnh viện Nhi đồng 2 và được biết trẻ đã ổn định về nhà.

Sáng 29/7/2022, TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở y tế TPHCM và các tổ chức đoàn thể đến thăm hỏi, động viên khoa Cấp cứu và BS T. để các nhân viên y tế an tâm công tác. Phát biểu trong buổi tới thăm hỏi động viên, TS.BS Nguyễn Anh Dũng chia sẻ: “Khoa cấp cứu là nơi đầu sóng ngọn gió là tuyến đầu của Bệnh viện nên gặp nhiều khó khăn, áp lực. Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã xây dựng “Quy trình phản ứng khẩn cấp sự cố an ninh trật tự - CodeGrey” từ năm 2019 đến nay đã cho thấy tính hiệu quả của mô hình dưới sự phối hợp của địa phương và được nhân rộng ở nhiều cơ sở y tế khác. Chính vì vậy qua sự việc lần này chúng tôi kêu gọi người dân khi đến cơ sở y tế hãy giữ một môi trường điều trị an toàn, tin tưởng vào người thầy thuốc để các nhân viên y tế an tâm công tác, người bệnh được an toàn chăm lo sức khoẻ.”

Các nhân viên y tế khoa cấp cứu cũng mong nhận được sự chia sẻ, thấu hiểu của xã hội cho công tác chuyên môn tại đây. Người bệnh đến nhập cấp cứu đều được phân loại, sàng lọc theo từng mức độ tình trạng nặng nhẹ khác nhau để có hướng xử trí kịp thời, tất cả chỉ với mục đích duy nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Người nhà, người bệnh hãy bình tĩnh, trao đổi với nhân viên y tế và tuân thủ các quy định khám chữa bệnh tại bệnh viện. Bệnh viện Nhân dân Gia Định nói riêng và ngành y tế TP nói chung sẽ theo dõi sự việc, đồng hành, phối hợp sát sao với các cơ quan chức năng liên quan để đảm bảo xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời ngành y tế cũng sẽ kiểm tra rà soát lại các quy định để bảo vệ an toàn cho người bệnh và các nhân viên y tế.

