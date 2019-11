Bị chém, đánh gãy quai hàm, bác sĩ Việt thành nghề nguy hiểm thế nào?

Ngày 21/11, lãnh đạo bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM cho biết, vừa báo cáo nhanh Sở Y tế về trường hợp một người nhà bệnh nhi đánh nữ điều dưỡng trong kíp trực tại khoa Cấp cứu của bệnh viện vào tối 16/11. Trước đó, có bệnh nhi bị bệnh nặng nhập viên nên nữ điều dưỡng tên H. trao đổi với gia đình bệnh nhi L. là theo quy định người chờ phun khí dung không được nằm vào giường lưu bệnh. Đồng thời, nữ điều dưỡng mong gia đình bệnh nhi L. nhường giường cho bệnh nhi bị nặng nằm để theo dõi tình trạng bệnh. Lúc này, bé L. xuống ngay nhưng mẹ em lại phản đối. Nữ điều dưỡng đã giải thích quy định và nói gia đình đưa bé ra ghế ngồi chờ lượt phun khí dung. Bất ngờ, cha bé L. xông tới đánh vào mặt nữ điều dưỡng H. khiến chị bị chấn thương vùng hàm mặt, gãy xương hàm. Đấm vào mặt nữ bác sĩ chỉ vì loa bệnh viện bị rè: Đêm 26/6, anh Nguyễn Công Luân (32 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đưa vợ đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Trong lúc ngồi chờ vợ sinh, người này nghe loa phát thanh của bệnh viện bị lỗi, có tiếng rè gây khó chịu nên phản ánh với nhân viên bệnh viện. Trong lúc bộ phận kỹ thuật bệnh viện chưa đến xử lý sự cố thì Luân xông vào phòng cấp cứu của Khoa sản và kéo bác sĩ Nguyễn Lan Hương (26 tuổi) ra gây sự, đấm thẳng vào mặt. Nữ bác sĩ choáng váng và la lớn. Những người gần đó phải đến can ngăn vụ việc, đưa nữ bác sĩ vào phòng chăm sóc vết thương. Theo bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Lan Hương bị đánh chấn thương nặng vùng mặt, chấn thương mắt, hoảng loạn tinh thần. Bệnh viện tiếp tục điều trị và có nghi vấn nữ bác sĩ bị ảnh hưởng sọ não. Cho rằng không biết khám bệnh, người nhà bệnh nhân đánh bác sĩ: Tối 15/4, một bệnh nhi 5 tuổi vào khám tại Bênh viện đa khoa (BVĐK) thành phố Vinh, Nghệ An vì đau bụng, sau khi bác sĩ khám và siêu âm, mọi thứ đều bình thường. Khi bác sĩ đề nghị cho bé nằm theo dõi, người nhà cháu bé đã có lời qua tiếng lại với bác sĩ và họ đã xông vào đánh đập và chửi bới bác sĩ. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc BVĐK thành phố Vinh (Nghệ An), sự việc xảy ra tại khoa Nhi của bệnh viện. Bác sĩ bị hành hung là bác sĩ Nguyễn Huy Hướng, một bác sĩ trẻ mới ký hợp đồng với bệnh viện. Bác sĩ Trường cũng cho biết thêm sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ Hướng đã nhập viện điều trị, bệnh viện đã cử người đến thăm hỏi động viên để ổn định tinh thần. Bác sĩ Hướng cho biết ngày 19/4, anh đã xin ra viện về nhà nghỉ ngơi. Mặc dù sức khỏe đã ổn định, bác sĩ Hướng cho biết anh vẫn sốc và muốn sự việc được xử lý nghiêm minh để các bác sĩ có môi trường làm việc an toàn. Cha bệnh nhi đánh bác sĩ chấn thương sọ não: Khoảng 23h30 ngày 8/4/2018, khi bác sĩ Nguyễn Đình Phi (SN 1990, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Phúc Đạt (14 tháng tuổi) trong tình trạng sốt cao 39,6 độ và đã được đặt thuốc hạ nhiệt hậu môn tại khoa Cấp cứu Chống độc. Sau khi được điều dưỡng đưa bệnh nhân vào buồng bệnh và cặp nhiệt độ, bác sĩ Nguyễn Đình Phi thăm khám, bất ngờ từ phía sau có tiếng chửi bới, một người đàn ông xưng là cha cháu Đạt xông đến túm cổ áo bác sĩ Phi, đấm thẳng vào mặt, làm bác sĩ bị vỡ kính, choáng váng ngã xuống sàn nhà. Lúc này, thực tập sinh Trần Nhật Giáp (sinh năm 1994, sinh viên năm 6, Đại học Y khoa Vinh) vào can ngăn liền bị người này đấm liên tiếp vào mặt và vùng đầu, khiến người này bị chấn thương sọ não. Các vụ việc bác sĩ, nhân viên y tế bị hành hung diễn ra ngày một nhiều, dư luận và bản thân các bác sĩ không khỏi lo ngại về công tác an ninh tại bệnh viện. Nhiều ý kiến cho rằng bệnh viện cần có biện pháp thiết thực hơn nữa để bảo vệ các bác sĩ. Xem thêm video: Bố xót con tấn công bác sĩ Bệnh viện Nhi. Nguồn: VTC 14.

