"Quý bà" Sài Gòn mất gần 1 tỷ sau cuộc gọi của "trung uý công an"

Ngày 11/1, Công an TPHCM đang điều tra điều tra làm rõ vụ lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt tài sản trị giá gần 1 tỷ đồng vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là bà L.T.T. (ngụ quận 10).

Theo bà T., ngày 2/1, bà nhận được cuộc điện thoại của người phụ nữ đến máy cố định của gia đình. Người này giới thiệu là nhân viên bưu điện giọng miền Bắc và thông báo bà T. có mở thẻ tín dụng của chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội, nợ số tiền gần 40 triệu đồng.

Sau khi nghe thông tin, bà T. khẳng định bản thân ở TPHCM và không có chuyện mở thẻ tín dụng. Phía bên kia liền nói rằng có thể thông tin cá nhân của bà đã bị đánh cắp để hoạt động tội phạm. Tiếp đó, nhân viên này chuyển máy cho cán bộ Công an TP.Hà Nội để nói chuyện.

Người phụ nữ ở Sài Gòn mất gần 1 tỷ đồng từ cuộc điện thoại bí ẩn.

Một người giới thiệu tên là Phạm Tuấn Anh đang là trung uý Công an TP.Hà Nội, giọng miền Bắc. "Trung uý công an" nói bà T. có dính tới đường dây ma tuý cực lớn mà công an đang triệt phá. Bà T. thanh minh rằng mình không có liên can tới các hoạt động tội phạm.

Dứt lời thì trung uý công an chuyển máy cho bà T. nói chuyện với 1 người tên là Quách Văn Dũng là Viện phó VKSND TP.Hà Nội. Qua trò chuyện, cán bộ này đọc lệnh tạm giam bà T. 4 tháng và yêu cầu bà phải ra Hà Nội để thụ lý vụ án.

Nếu bà T. không đi được thì phải chuyển số tiền 100 triệu đồng để bảo lãnh. Sau đó, cán bộ VKSND cung cấp cho bà T. số tài khoản của 1 người tên là Nguyễn Văn Thượng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản này. Bà T. không đủ tiền nên đã chuyển gần 35 triệu đồng.

Hai ngày sau, những cán bộ này tiếp tục gọi điện hù doạ bà T. rằng bà dính líu đến đường dây ma túy lớn hơn 6 tỷ đồng. Đồng thời, nhóm buộc bà chuyển tiền vào tài khoản của Bùi Đình Đương để xác minh nguồn tiền.

Bà T. sợ hãi, đến ngân hàng chuyển cho Đương gần 900 triệu đồng. Sau đó, bà không liên lạc được với nhóm đối tượng lừa đảo.