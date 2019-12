Khởi tố kẻ trộm ném bột ớt làm trung uý công an ngã xe tử vong

Ngày 1/12, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thành Đoán (26 tuổi), Trần Hà Anh (17 tuổi) và Nguyễn Đoàn Phước Bảo (22 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cả 3 ném bột ớt vào lực lượng khi bị truy đuổi vào rạng sáng 14/11 khiến trung uý Tống Duy Tân (30 tuổi, là cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Đước) té xe dẫn đến tử vong.

Trung uý Tân bị té xe tử vong khi truy đuổi các đối tượng trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 30/11, Công an tỉnh này đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung úy lên thượng úy kể từ ngày 1/11 đối với trung úy Tân vì hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, rạng sáng 14/11, cả 3 đột nhập trộm xe ba gác của nhà ông Tr.H.Th. (46 tuổi, ngụ tỉnh Long An). Lúc này, tổ trinh hình sự, Công an huyện Cần Đước đi tuần tra phòng chống tội phạm ở khu vực phát hiện nên truy đuổi.

Nhóm vội tăng ga bỏ chạy và ném bột ớt vào mặt lực lượng chức năng. Trung uý Tân bị trúng nên té ngã cùng xe xuống đường. Mọi người đưa trung uý Tân đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào ngày 17/11. Riêng cả 3 đối tượng bỏ trốn về huyện Bình Chánh, TPHCM ẩn náu.

Dù được điều trị nhưng trung uý Tân đã tử vong.

Khuya 16/11, trinh sát Công an tỉnh Long An phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh nên bao vây. Khi công an ập vào thì nhóm chống trả hòng tẩu thoát nhưng bị khống chế.

Khám xét, công an thu giữ nhiều tang vật như: xe ba gác, xe máy, máy hàn điện, máy cắt kim loại, bình xịt hơi cay; túi ny long chứa bột ớt, súng hơi, mã tấu, kích điện, dụng cụ sử dụng ma túy đá cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an nhóm khai thực hiện vụ trộm nói trên. Ngoài ra nhóm còn khai thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản khác.