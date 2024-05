Quảng Ninh: Xây dựng không phép tại di tích quốc gia chùa Lôi Âm?

Chuyên trang du lịch Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh từng giới thiệu: Tọa lạc trên núi Linh Thứ, phường Đại Yên (TP Hạ Long), chùa Lôi Âm được xây dựng với thế lưng tựa núi và nằm ở độ cao khoảng 400m so với mực nước biển. Với tuổi đời hơn 700 năm, chùa Lôi Âm cũng là một trong những ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Quảng Ninh và Việt Nam.

Cụm di tích và danh thắng chùa Lôi Âm mang đậm dấu ấn các thời đại với nhiều giá trị lịch sử, khoa học, nghệ thuật. Năm 1997, di tích này đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích cấp quốc gia.

Qua công tác rà soát, đánh giá của TP Hạ Long, di tích chùa Lôi Âm chưa phát huy được hết giá trị vốn có do cơ sở hạ tầng và công tác quản lý tại di tích còn nhiều bất cập. Cụ thể: Chưa thành lập được BQL di tích với sự tham gia của chính quyền địa phương, việc quản lý các dịch vụ do nhiều đơn vị thực hiện. Tại khu vực lối vào bến đò (từ giáp Quốc lộ 18 rẽ vào) và qua hồ Yên Lập do Công ty CP đầu tư Nguyên Tâm quản lý dịch vụ trông giữ phương tiện, xe điện và dịch vụ đò; khu vực đi bộ từ bến đò lên cổng chùa do UBND phường Đại Yên quản lý; trong khu vực chùa (từ cổng chùa trở vào) do Sư trụ trì Thích Bản Tường quản lý trực tiếp. Công tác vệ sinh môi trường tại lối dẫn vào chùa chưa đảm bảo, rác thải tập kết gây ô nhiễm và mỹ quan. Sản phẩm du lịch vẫn đơn thuần là tham quan, vãn cảnh chùa và chiêm bái chứ chưa có các sản phẩm bổ trợ...