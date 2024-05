Khởi tố đối tượng đâm Phó Chánh án ở Quảng Trị trọng thương

Ngày 8/5, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuân (SN 1973, trú tại TP Huế, Thừa Thiên Huế) về tội giết người.

Theo cơ quan điều tra, ngày 2/5, đối tượng Tuân chuẩn bị 1 cái kéo sắc nhọn rồi đi đến phòng làm việc của thẩm phán Nguyễn Văn Quý, Phó Chánh án Toà án nhân dân huyện Cam Lộ (Quảng Trị) và đâm trọng thương ông Quý. Nạn nhân do được cấp cứu kịp thời nên đảm bảo an toàn tính mạng.

Đối tượng Tuân tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, Tuân khai nhận, nguyên nhân của sự việc do bức xúc về mức hình phạt tù do Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ tuyên phạt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/12/2023 - phiên tòa do ông Quý là thẩm phán, chủ tọa.

Theo đó, tại phiên sơ thẩm xét xử hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" của Trần Văn Tuân gây ra trước đó tại huyện Cam Lộ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tuân 3 năm tù giam về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", với tình tiết định khung "Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm".

Tại phiên toà phúc thẩm ngày 26/3/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị quyết định không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Trần Văn Tuân, giữ nguyên bản án sơ thẩm với mức án 3 năm tù giam.