Quảng Ninh: Mâu thuẫn, nữ sinh lớp 10 đâm 2 bạn học nhập viện

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống chiều ngày 20/4, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) xác nhận thông tin vụ việc trên.



Theo đó, vào chiều 19/4, tại xã Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, 1 nữ sinh học lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự đã xảy ra xô xát với 2 bạn nữ khác. Nữ sinh lớp 10 này được cho đã dùng dao đâm 2 nữ sinh bị thương. Sau đó, 2 nữ sinh đã phải nhập viện cấp cứu.

“Các nữ sinh thuộc 2 trường THPT Ngô Gia Tự và trường THPT Minh Hà. Hai trường đã có báo cáo với Sở GD&ĐT và UBND thị xã Quảng Yên về sự việc này”, vị lãnh đạo Phòng GD&ĐT cho biết.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Yên cũng cho biết, hiện 2 nữ sinh bị thương, sức khỏe của các em đã tương đối ổn định. Ban Giám hiệu, gia đình cùng bạn học đã đến thăm các cháu ở bệnh viện vào sáng 20/4.

Đối với nữ sinh đâm bạn, sáng 20/4, Công an thị xã Quảng Yên đang tạm giữ để lấy lời khai. “Nhà trường đã giao cho công an và Công an thị xã đang tạm giữ nữ sinh này”, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Quảng Yên cho biết.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Trường THPT Ngô Gia Tự, nữ sinh đâm người đang học lớp 10, một nạn nhân học lớp 11, đều là học sinh của trường. Nạn nhân còn lại là học sinh trường THPT Minh Hà. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn, nữ sinh lớp 10 dùng dao đâm 2 nữ sinh trọng thương.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.