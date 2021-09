Rợn người nữ sinh bị bạn học đánh ở Lạng Sơn gây xôn xao

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một em nữ sinh bị bạn học đánh dã man ngay tại lớp đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Cụ thể, nữ sinh áo đen đã bắt một bạn gái khác quỳ gối, luôn miệng văng tục, mắng chửi với từ ngữ vô cùng thiếu văn hoá: "Mày thích oai không? Mày cậy có chị mà oai á?", "Mày nghĩ cơ nhà mày to á?"... Cùng với đó là hành động liên tục giật tóc, tát liên tiếp vào mặt nạn nhân. Trong khi đó, nữ sinh bị đánh không dám kháng cự, chỉ biết im lặng chịu đựng, ôm má vì đau đớn. Chưa dừng lại ở, một nam sinh khác cũng bất ngờ xuát hiện tham gia hành hung. Bạn nam này đẩy, thẳng tay tát vào mặt nữ sinh cho đến khi nạn nhân bỏ đi mới dừng lại. Điều đáng nói là trong suốt khoảng thời gian diễn ra sự việc có nhiều học sinh khác trong lớp chứng kiến nhưng không một ai lên tiếng ngăn cả. Tất cả đều lộ rõ vẻ dửng dưng, không quan tâm tới hành động "bạo lực học đường" ngay trước mắt. Được biết đoạn clip quay tại một trường THCS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo thông tin từ VOV, bà Hoàng Thị Hiếu, Chủ tịch UBND xã Điềm He, huyện Văn Quan xác nhận sự việc diễn ra tại trường Tiểu học và THCS xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Bà Hiếu thông tin học sinh liên quan và phụ huynh đã được mời tới trường để làm việc. Trước đó, không ít những clip nữ sinh đánh nhau làm dân mạng phải lên tiếng bức xúc.

