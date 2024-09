Quảng Ninh: Hai chiến sĩ hy sinh khi phòng chống bão số 3 Yagi

Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, 27 tuổi, là Đại đội trưởng Đại đội 3, Lữ đoàn 513, Quân khu 3. Anh nhập ngũ tháng 9/2015, quê xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Trong quá trình phòng chống bão số 3 Yagi, đơn vị anh phụ trách đảm bảo an toàn các đơn vị công trình.

Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm và Thiếu tá Trần Quốc Hoàng. Vào khoảng 9h ngày 7/9/2024, nhận được đề nghị của nhân dân thôn Pạt (bản Pạt), xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, giúp chằng chống nhà cửa của nhân dân, Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm tham gia tổ công tác cơ động đi giúp nhân dân. Trên đường về sau khi lấy vật liệu, thấy đồng đội trượt chân, có thể bị cây đè lên người gây nguy hiểm, Thượng úy Khiêm lao vào đỡ và bị ngã.



Đồng đội đã kịp thời đưa đồng chí Khiêm vào Trung tâm y tế huyện Bình Liêu để cấp cứu. Đến khoảng 17h20 cùng ngày, đồng chí Khiêm đã tử vong.

Ngày 8/9, Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam có Tờ trình đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thượng úy Nguyễn Đình Khiêm (sinh năm 1997), Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn Công binh 1, Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3.

Cũng trong cơn bão số 3 Yagi, Thiếu tá Trần Quốc Hoàng (37 tuổi, quê thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) cán bộ Trại giam Quảng Ninh, đã hy sinh. Thiếu tá Trần Quốc Hoàng là cán bộ trực trại, được giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho trại giam.

Từ sáng 7/9, bão ập vào Quảng Ninh gây ra mưa rất to, gió giật mạnh, mất điện lưới hoàn toàn. Phân trại số 2, Trại giam Quảng Ninh đóng tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long, Quảng Ninh nằm sát sườn núi. Đến đêm cùng ngày, nước từ trên núi chảy xuống mạnh, xô đổ tường phía trước trại giam, tràn vào khu giam gây ngập, nguy cơ gây ra lũ quét, nguy hiểm cho các phạm nhân và ảnh hưởng đến an toàn khu giam giữ nên CBCS Trại giam Quảng Ninh đã tổ chức di chuyển phạm nhân lên sàn tầng 2 để đảm bảo an toàn.

Mặc dù CBCS Trại giam Quảng Ninh đã tổ chức di chuyển phạm nhân lên sàn tầng 2 nhưng nước vẫn dâng lên quá nhanh, có thể ngập toàn bộ khu giam – nơi các phạm nhân đang ở, chính vì vậy, khoảng 1h sáng 8/9, Thiếu tá Trần Quốc Hoàng đã dũng cảm vượt mưa gió để ra mở cổng phía sau trại giam để tháo nước trong khu giam, đảm bảo an toàn cho đồng đội và các phạm nhân đang ở bên trong. Tuy nhiên, do nước quá lớn, chảy xiết nên sau khi mở cổng, đồng chí bị lũ cuốn đi.

Trại giam Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng cứu hộ của Công an Quảng Ninh tổ chức tìm kiếm, đến 11h30 ngày 8/9, đã tìm thấy thi thể đồng chí Trần Quốc Hoàng bị lũ cuốn cách hiện trường khá xa.

Chiều 8/9, các công tác để chuẩn bị tiễn đưa Thiếu tá Trần Quốc Hoàng, cán bộ Trại giam Quảng Ninh – người cán bộ Công an vừa hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu phạm nhân bị lũ trong bão Yagi được hoàn tất.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tổng thiệt hại mà bão số 3 để lại, thương vong và mất mát: