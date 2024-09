Hà Nội: 30 trường chưa thể đón học sinh trở lại hôm nay

Toàn thành phố Hà Nội hiện có 30 trường học chưa bảo đảm an toàn để tổ chức dạy học trở lại từ ngày mai, 9-9 do chưa khắc phục xong sự cố do bão số 3 Yagi gây ra. Trong đó, khối các quận, huyện, thị xã có 19 trường, khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 11 trường.

Sở GD&ĐT Hà Nội đang tiếp tục chỉ đạo các nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục các sự cố do bão số 3 gây ra, sớm đón học sinh quay trở lại trường học tập an toàn.