Quảng Nam cấp “Giấy chứng nhận hy sinh” cho kiểm lâm Trần Văn Quý

Ngày 20/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh đã ký ban hành "Giấy chứng nhận hy sinh" cho anh Trần Văn Quý (SN 1987; quê xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) .

Theo giấy chứng nhận, anh Trần Văn Quý là nhân viên Kiểm lâm Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam. Anh Quý đã hy sinh ngày 15/5/2011 tại tuyến sông Vu Gia, thác Giằng Xay (Mò O), xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Anh Trần Văn Quý hy sinh khi thực hiện Kế hoạch số 26/KH-KLCĐ2 ngày 08/4/2011 về việc triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng quý 2 năm 2011 và Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát lâm sản ngày 13/5/2011 của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2.

Ông Trần Đức Dũng đề nghị giải quyết chế độ liệt sĩ cho con trai Trần Văn Quý tại buổi tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021 (ảnh báo Quảng Nam)

Cụ thể, Tổ công tác Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 thực hiện truy quét tại thác Giằng Xay (Mò O), sông Vu Gia, thuộc xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thì phát hiện lâm tặc đang cất giấu khối lượng gỗ khai thác trái pháp luật dưới dòng sông.

Anh Trần Văn Quý được giao thực hiện trục vớt số gỗ do lâm tặc dìm xuống đáy sông (dò tìm và xác định múi dây neo số gỗ do lâm tặc cất giấu ở phía dưới mặt nước, nhằm mục đích tháo gỡ múi dây neo ra để đưa số gỗ do lâm tặc cất giấu ở dưới lòng sông lên thuyền máy để đưa về nơi tập kết). Trong lúc thực hiện nhiệm vụ trục vớt gỗ, anh Trần Văn Quý bị sụp vào hố nước sâu có dòng xoáy mạnh nên đã bị nước cuốn trôi và hy sinh vào ngày 15/5/2011.

Được biết, sau khi anh Quý mất, ông Trần Đức Dũng (cha ruột của anh Quý) đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ đối với anh Quý. Tỉnh Quảng Nam đã nhiều lần gửi văn bản xin ý kiến, đề nghị công nhận liệt sĩ cho anh Quý nhưng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời "không đủ điều kiện".

Ông Trần Đức Dũng đã khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi cho anh Trần Văn Quý. Vừa qua, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã có bản án phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Dũng, buộc UBND tỉnh Quảng Nam phải cấp Giấy chứng nhận hy sinh cho anh Trần Văn Quý, thực hiện các thủ tục hành chính để trình hồ sơ cấp có thẩm quyền xem xét, xác nhận liệt sĩ đối với anh Trần Văn Quý theo quy định của pháp luật.

Tòa án cũng buộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ, công vụ, hoàn tất thủ tục hành chính để trình hồ sơ xem xét, xác nhận liệt sĩ đối với anh Trần Văn Quý theo quy định của pháp luật.

