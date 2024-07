Mới đây, các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đuối nước (25/7) được tổ chức tại tỉnh Nghệ An và Thừa Thiên Huế, những địa phương được ghi nhận về việc phân bổ ngân sách hỗ trợ chương trình dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống đuối nước.

Hội thi tìm hiểu kỹ năng, kiến thức phòng chống đuối nước cho trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: BTC Từ năm 2021 đến nay, vào tháng 7, các sự kiện hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống đuối nước đã được tổ chức tại Hà Nội. Năm 2024, lần đầu tiên những hoạt động này diễn ra tại các địa phương như Nghệ An và Thừa Thiên Huế. Với chủ đề năm nay là “Đuối nước - Khoảnh khắc sinh tồn”, các hoạt động hưởng ứng không chỉ là cơ hội ghi nhận những thành tựu phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương mà còn thúc đẩy nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ đuối nước ở trẻ em, cung cấp kiến thức và kỹ năng cho bố mẹ, người giám sát trẻ để giữ an toàn, bảo vệ sinh mạng cho con em mình.



Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm, khoảng 236.000 người tử vong do đuối nước, hơn 90% các trường hợp xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Tại Việt Nam, mặc dù số trẻ em tử vong do đuối nước có xu hướng giảm trong thời gian qua nhưng đây vẫn là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em.

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2015 - 2020, trung bình mỗi năm ở Việt Nam có gần 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Tỷ lệ đuối nước trẻ em ở Việt Nam cao hơn các nước trong khu vực Tây Thái Bình Dương và cao hơn gấp 10 lần các nước phát triển. Trẻ em ở nông thôn có nguy cơ bị đuối nước cao gấp hai lần trẻ ở khu vực thành thị. 55% trẻ tử vong do đuối nước thuộc các hộ gia đình nghèo ở nông thôn.

Tai nạn đuối nước không chỉ để lại nỗi đau không thể bù đắp cho gia đình nạn nhân mà còn là sự tổn thất của xã hội. Đối với những trường hợp đuối nước nhưng không tử vong, trẻ em phải chịu nhiều hậu quả lâu dài về sức khỏe với chi phí chăm sóc y tế lớn trở thành gánh nặng cho gia đình.

Nhiều hoạt động tuyên truyền được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống đuối nước . Ảnh: BTC

Ngày 19/7, hội thảo liên ngành chia sẻ kết quả triển khai các giải pháp mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em được tổ chức thành công với sự tham gia của bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Cục Trẻ em và các Bộ, ngành liên quan cùng đại diện các tổ chức quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội cho biết: “Ai cũng có nguy cơ bị đuối nước, tuy nhiên, đuối nước hoàn toàn có thể phòng chống. Công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, của các cấp, các ngành, các địa phương.

Luật trẻ em đã quy định trách nhiệm của Nhà nước bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Chương trình Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 với can thiệp toàn diện, đa ngành về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, trong đó, đặc biệt là mục tiêu giảm tử vong do đuối nước ở trẻ em, triển khai các giải pháp, mô hình dạy các kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em và tạo một môi trường an toàn cho trẻ em”.

Hội thảo liên ngành chia sẻ kết quả triển khai các giải pháp mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em. Ảnh: BTC

Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội. Ảnh: BTC

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam cho biết: “Chúng ta có thể và phải hành động mạnh mẽ hơn nữa để nhân rộng thành công của Nghệ An trong việc bảo vệ trẻ em khỏi bị đuối nước. Biết bơi có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn giữa đuối nước và sống sót trong mỗi khoảnh khắc nguy hiểm. WHO rất hoan nghênh cách tiếp cận của Chính phủ Việt Nam trong việc huy động các cơ quan khác nhau, với cơ quan đầu mối là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để bảo vệ trẻ em khỏi thảm kịch có thể phòng tránh này”.

Bà Đoàn Thu Huyền, Đại diện tại Việt Nam của Tổ chức Campaign for Tobacco - Free Kids, Hoa Kỳ nhấn mạnh thêm: “Đuối nước xảy ra chỉ trong mỗi khoảnh khắc nhưng với nhận thức đúng và hành động kịp thời những gì xảy ra trong những giây phút đó cũng có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Do đó, hơn ai hết, bố mẹ, người thân hay thầy cô giáo cần tăng cường giám sát an toàn cho trẻ em, tạo điều kiện để các con được học bơi và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Cũng trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đuối nước 2024 tại Nghệ An, Ngày Gia đình phòng chống đuối nước đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An thu hút sự tham gia của hàng trăm học sinh. Sự kiện tạo ra sân chơi bổ ích cho các gia đình trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú như các trò chơi “Thẻ tri thức”, “Đuổi hình bắt chữ” và “Hộ chiếu BOBO biết bơi”. Tham gia sự kiện, cha, mẹ, các thành viên gia đình và trẻ em có thể cùng nhau luyện tập kỹ năng cứu đuối nước thông qua hoạt động “Giải cứu”, mô phỏng thao tác cứu người trong tình huống nguy hiểm. Những hoạt động này không chỉ mang tính giải trí mà còn nâng cao nhận thức và cung cấp các kỹ năng thực tế về an toàn trong môi trường nước cho cả gia đình.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, với sự chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh, Lễ hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống đuối nước và Hội thi tìm hiểu kiến thức phòng chống đuối nước trẻ em năm 2024 diễn ra thành công vào ngày 28/7. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống đuối nước đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước.

Thông qua các phần thi như Vẽ tranh “Thiếu nhi Thừa Thiên Huế chung tay phòng chống đuối nước”, Tiểu phẩm, Tìm hiểu kiến thức về an toàn trong môi trường nước, Hùng biện, các em học sinh được trang bị kiến thức về các biện pháp an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước; kỹ năng sống, phát triển toàn diện và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.