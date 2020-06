Quá khứ “yêng hùng” của giang hồ tự tử trong trại giam Z30D

Ngày 24/6, gia đình phạm nhân Nguyễn Quang Phương (38 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP HCM) đã hoàn tất hậu sự cho phạm nhân này sau khi nhận bàn giao thi thể từ Trại giam Z30D (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bình Thuận. Cơ quan điều tra xác định nạn nhân tử vong do tự tử nên đã bàn giao thi thể về cho gia đình.

Đây là phạm nhân đang chấp hành hình phạt 24 năm tù giam về 2 tội giết người và vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ làm 2 người chết, 2 người khác bị thương ở TP HCM. Nguyễn Quang Phương được xem là tay anh chị có “số má” ở khu vực cạnh Bến xe Miền Đông, có nhiều tiền án, tiền sự và luôn gây ấn tượng mạnh cho người đối diện bởi hình xăm 3 ngọn lửa trên cổ.

Phạm nhân Nguyễn Quang Phương. Nguyễn Quang Phương có 2 tiền án cướp tài sản và trộm cắp tài sản chưa được xóa án tích; 1 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Ngoài ra, Phương cũng từng bị UBND TP HCM đưa đi cai nghiện sau đó xin phép về rồi bỏ trốn. Sau đó, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phương 17 năm tù về tội giết người; 4 năm tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, tổng hợp hình phạt 21 năm tù giam. Không đồng tình bản án này, VKSND TP HCM đã có quyết định kháng nghị tăng mức hình phạt. Theo nội dung kháng nghị, quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quang Phương luôn quanh co chối tội. Sau khi phạm tội, Phương bỏ trốn rồi tiếp tục phạm tội mới gây khó khăn cho các cơ quan tố tụng. Đặc biệt là có nhân thân xấu. Cũng theo VKSND TP HCM, việc tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Phương 17 năm tù về tội giết người thể hiện sự chưa nghiêm minh của pháp luật, chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo. Ngày 28/3/2017, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử chấp nhận kháng nghị của VKSND TP HCM, tăng mức hình phạt thêm 3 năm về tội giết người và 4 năm tù về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tổng hình phạt chung là 24 năm tù. Sau khi án có hiệu lực pháp luật, Nguyễn Quang Phương được đưa về chấp hành án tại Trại giam Thủ Đức (Z30D, Hàm Tân, Bình Thuận) Bộ Công an được 3 năm thì đến ngày 18/6/2020 Phương tự kết liễu đời mình trong trại gia.