Những vụ nhảy cầu khiến dư luận thót tim nhưng nguyên nhân mới làm cho người ta "choáng"

Chốt kiểm dịch COVID-19 cứu người đàn ông định nhảy cầu Long Biên: Khoảng 11h24 ngày 18/4, chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại quận Hoàn Kiếm đã giải cứu thành công người đàn ông trèo qua lan can cầu Long Biên có ý định tự tử. Ông H.Q.M (SN 1963 ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, do buồn chán chuyện gia đình đã phẫn uất định lên cầu Long Biên tự tử.





Video: Giải cứu cô gái thất tình ngồi suy nghĩ có nên nhảy cầu không



Giải cứu cô gái thất tình ngồi suy nghĩ có nên nhảy cầu không: Chiều 14/4, nhiều người hốt hoảng khi thấy cô gái mặc quần jeans, áo thun trắng leo qua lan can cầu Thuận Phước (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Vài người liền tới khuyên nhủ cô đừng làm chuyện dại dột.

“Bé ơi, từ từ bé”, một người đàn ông nói. Nghe vậy, cô gái liền gỡ khẩu trang và ném đi nhưng vẫn đứng suy nghĩ có nên nhảy xuống sông Hàn hay không. Một người đàn ông mặc thường phục (chưa rõ có phải công an không) âm thầm leo qua lan can và cứu được cô gái. Cô cho biết do thất tình nên định nhảy cầu.



Đang đi bộ trên cầu tự nhiên nhảy xuống sông: Khoảng 17h20 ngày 6/4, người dân lưu thông trên cầu Ái Nghĩa (ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) thấy một nam thiếu niên đi bộ trên cầu. Người này bỏ lại đôi dép trên cầu rồi bất ngờ trèo qua lan can gieo mình xuống sông Vu Gia. Người dân địa phương ngay sau đó bơi ra để cứu thanh niên này nhưng bất thành. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng địa phương tìm thấy. Theo xác minh, người nhảy cầu là em L.V.H (SN 2002, học lớp 12, trú thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc). Thi thể của nam sinh đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Công an thị trấn Ái Nghĩa cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc đau lòng trên là do nạn nhân xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Buồn chuyện gia đình, nữ sinh lớp 9 nhảy cầu tự tử: Ngày 18/3, thông tin từ UBND xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra việc một nữ sinh nhảy cầu tự vẫn. Nạn nhân là em Nguyễn Thị T.A. (SN 2005, ở thôn Khe Cát, xã Thanh Kỳ). Theo người thân của nạn nhân cho biết, em T.A. đang là học sinh lớp 9 vì buồn phiền chuyện gia đình nên đã ra cầu Thanh Tân – Thanh Kỳ tự vẫn. (Ảnh minh họa). Sau nhiều ngày tìm kiếm, người dân phát hiện thi thể em T.A. nổi trên hồ Yên Mỹ. Nhận được tin báo, cơ quan Công an đến hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân và tiến hành công tác khám nghiệm. Được biết, T.A. là con út trong gia đình 4 chị em, gia đình thuộc diện khó khăn. (Ảnh minh họa). Nữ sinh lớp 10 đi ra cầu gần trường gieo mình xuống sông tự tử: Khoảng 8h30 ngày 10/1, em N. (học lớp 10 trường THPT Quỳ Hợp 2, thuộc xã xã Tam Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đang học ở lớp thì bất ngờ rời khỏi trường. Nữ sinh này sau đó đi ra cầu Dinh cách trường vài trăm mét rồi nhảy xuống sông tự tử. Phát hiện sự việc, người dân lập tức hô hoán cứu. Một số người đàn ông gần đó nhảy xuống sông cứu nữ sinh này lên bờ. Sau khi được sơ cứu tại chỗ, nữ sinh N. được người dân đưa đến phòng khám gần đó để sưởi ấm, truyền dịch, thở ôxy... rồi tiếp tục chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An để theo dõi. Nữ sinh lớp 11 để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử: Khoảng 11h30 ngày 30/11/2019, người dân phát hiện một chiếc xe đạp điện cùng đôi dép để trên cầu Phủ 2, xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Nghi có việc chẳng lành người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc. Tại hiện trường cơ quan chức năng xác định nạn nhân để lại một chiếc xe đạp điện, đôi dép cùng giấy tờ tùy thân và một bức thư. Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Thị Thu Tr. (SN 2003, trú tại xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà). Sau gần 3 ngày tìm kiếm, vào khoảng 15h30 chiều 2/12, thi thể em Tr. đã được tìm thấy cách cầu khoảng 100m. Sau khi tiến hành các thủ tục khám nghiệm cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể em Tr. cho gia đình đưa về mai táng. Về nội dung bức thư về việc buồn chán vì gia đình. Nữ sinh nhảy cầu tự tử nghi do bị hiếp dâm: Ngày 14/4/2019, Nguyễn Thị Vân (lớp 12, đã đổi tên, ở xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đi ăn hội với bạn, cách nhà 5 km. Trên đường về, nữ sinh 19 tuổi bị Vũ Văn Hiếu (sinh năm 1995, ở huyện Thuận Thành) đưa vào một nhà nghỉ. Theo lời khai ban đầu của Hiếu, sau khi đưa Vân vào phòng, anh ta đã sờ soạng, kéo quần áo nữ sinh để thực hiện hành vi giao cấu nhưng bị nạn nhân chống cự. Vân sau đó nhắn tin cầu cứu bạn trai là Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1997, ở cùng xã). Khi Quân đến nơi thì Hiếu đã rời khỏi phòng, để lại Vân quần áo xộc xệch đang ngồi khóc. Quân và 2 người bạn nữa đưa Vân xuống cổng nhà nghỉ tìm Hiếu. Hai bên gặp nhau và đến quán nước gần đó nói chuyện. Tại đây Hiếu đã xin lỗi Vân và bị nữ sinh cầm cốc nước hắt vào mặt, ném cốc vào gáy và chửi mắng. Sau đó tất cả ra về. Sáng 15/4, Vân đã nhảy cầu Hồ tự tử, đoạn thuộc thị trấn Hồ. Phát hiện sự việc, 2 thanh niên bơi ra cứu nhưng không được. Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án nữ sinh nhảy cầu tự tử để làm rõ hành vi Hiếp dâm. Xem thêm video: Thất tình, nam thanh niên nhảy cầu tự tử. Nguồn: VTC 14.

