Quá khứ vào tù ra tội, vượt ngục bị bắt của Huy “nấm độc“

Ngày 23/6, TAND TP.Phan Thiết mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Huy (tức Huy “nấm độc” 34 tuổi) 5 năm 6 tháng tù về tội “trốn khỏi nơi giam giữ”. Cùng tội danh này, tòa cũng tuyên phạt 2 đồng phạm của Huy là Nguyễn Văn Nưng (38 tuổi) 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Hoàng (23 tuổi) 3 năm 6 tháng tù.



Tổng cộng mức án mà Huy bị tuyên phạt là 25 năm 6 tháng tù, Nưng là 16 năm 6 tháng tù, Hoàng là 7 năm tù.

Cái tên mà nhiều người ấn tượng chính Huy "nấm độc". Nguyễn Viết Huy (tức Huy “nấm độc”, 34 tuổi), trú tại KP.3, phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận là đối tượng nguy hiểm, từng có nhiều tiền án. Trước khi trốn khỏi nơi giam giữ, Huy còn có một quá khứ bất hảo khi nhiều lần vào tù ra tội.

Phiên tòa xét xử Huy "nấm độc"

Năm 2011, Huy “nấm độc” là ông trùm trong đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ TP.HCM về Bình Thuận để tiêu thụ. Đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh do Huy cầm đầu có 10 đối tượng, sau đó bị Công an tỉnh Bình Thuận triệt phá. Huy và 9 đồng phạm bị bắt và sau đó bị tuyên các mức án khác nhau. Riêng Huy nhận án 9 năm tù giam trong vụ án này.

Chấp hành xong hình phạt, Huy trở về địa phương sống khép kín, tỏ ra khá hiền lành. Tuy nhiên, đằng sau sự hiền lành này là vô số toan tính về những phi vụ vận chuyển, mua bán số lượng lớn ma túy trên địa bàn TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Khác với những lần trước, lần này Huy “nấm độc” hoạt động khép kín, tự vận chuyển, tàng trữ, phân phối ma túy và tự chịu trách nhiệm nếu không may bị bắt.

Một lần nữa, lực lượng công an lại tiếp tục đấu tranh với chuyên án ma túy có sự tham gia của Huy “nấm độc”. Dù nắm rõ Huy đang tổ chức cung cấp ma túy, nhưng các trinh sát rất khó đeo bám hay tiếp cận, bởi Huy hoạt động độc lập và rất cáo già khi di chuyển, đồng thời cực kỳ cảnh giác khi hoạt động.

Ngày 6/5/2019, khi Huy “nấm độc” đang một mình điều khiển chiếc xe hơi đời mới từ TP.HCM về nhà riêng của mình tại TP.Phan Thiết thì bị hàng chục trinh sát cải trang đồng loạt ập vào khống chế, bắt giữ.

Tại đây, lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ 2kg ma túy đá, 59 viên thuốc lắc (tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng). Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn cao su, 1 khẩu súng bắn đạn chì Huy luôn mang theo bên mình, hơn 40 triệu đồng và nhiều vật chứng khác…

Huy “nấm độc” bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, cùng bị tạm giam với Huy còn có Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi), ngụ Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận. Nưng cũng là kẻ có nhiều tiền án.

Huy và Nưng bị giam ở khu giam giữ đặc biệt dành cho các đối tượng nguy hiểm chờ xét xử, được canh gác cẩn mật. Cạnh khu này còn có cả tháp canh nằm ở hướng bắc trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận.

Huy "nấm độc" có quá khứ vào tù ra tội

Nhóm này sau đó đã lên kế hoạch để trốn trại, họ đã sử dụng đến ba lưỡi cưa để cưa song sắt ở lỗ thông gió. Sau khi cưa song sắt, cả hai leo qua tường rào ở phía bắc trại tạm giam rồi vượt ra đường Huỳnh Thị Khá (Phan Thiết), đón xe vào TP.HCM. Tại đây, sau hai ngày ăn nhậu tận hưởng tự do, họ chia tay mỗi người đi mỗi ngả.

Nưng đi nhiều nơi trước khi dừng chân tại Lâm Đồng, còn Huy với ý định vượt biên giới qua Campuchia đã được đàn em đưa xuống Châu Đốc (An Giang). Tuy nhiên, do thấy không an toàn nên Huy quay ngược lại TP Mỹ Tho (Tiền Giang).

Để truy bắt được Huy, Nưng, Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động cả trăm cảnh sát tập trung ở các địa bàn TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Lâm Đồng… Sau năm ngày đêm lần theo dấu vết, lực lượng truy bắt đã bắt giữ được Huy đang ngủ với bạn gái. Tới ngày 10/7 thì Nưng tra tay vào còng.

Như vậy, sau 10 ngày trốn khỏi nơi giam giữ, bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc, cả hai bị can đã bị bắt.

>>> Xem thêm video: Triệu Quân Sự kể lại hành trình vượt ngục đến khi bị bắt thế nào?