Tin nóng ngày 26/6: Nam thanh niên 7 ngày quan hệ cùng bạn gái tuổi teen

1. Bộ Công an tập hợp kết quả điều tra mua máy xét nghiệm COVID: Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an cho biết đang phối hợp với các bộ, ngành như Bộ Y tế, Bộ Tài chính rà soát để thanh kiểm tra tất cả các gói thầu mua sắm trong thời điểm có dịch COVID-19. Bộ cũng chỉ đạo công an các tỉnh vào cuộc, hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ. Hiện đơn vị đang tập hợp kết quả của các tỉnh để kiến nghị những sai phạm cụ thể. 2. Bị cáo cầm đầu vụ giết người đổ bê tông bị đề nghị mức án tử hình: Chiều 26/6, phiên xử sơ thẩm vụ án 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương gây chấn động dư luận bước vào phần luận tội. Riêng bị cáo Hà là chủ mưu, có nhiều tình tiết tăng nặng, có tính chất côn đồ, tại Cơ quan điều tra thì thành khẩn nhưng tới phiên toà lại không. Bị cáo chưa ăn năn hối cải. Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thiên Hà mức án tử hình. Trong buổi xét hỏi buổi sáng, mẹ nạn nhân Thành cho rằng con chưa chết, người chết không phải là con mình. Còn Hà cho rằng, không đồng ý cáo trạng giết Thành là do quỷ sa tăng nhập, bởi vì Thành có quá nhiều tật xấu, nếu Thành ra xã hội sẽ làm hại người nên mới giết. Còn không phi tang xác Linh, chỉ đưa xác Linh từ Vũng Tàu về nhà với mong muốn cứu Linh, đến khi phân hủy thì mới bỏ xác Linh. 3. Hà Tĩnh bắt 2 ba lô chứa 30kg ma túy: Vào khoảng 4h, trên đường Hồ Chí Minh, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn tổ chức truy đuổi xe ô tô vận chuyển ma túy từ huyện Hương Sơn sang huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). Sau hơn 1 tiếng, lực lượng chức năng vây ráp, khống chế được chiếc xe, bắt giữ 2 kẻ cùng tang vật là 2 ba lô chứa 30kg ma túy. 4. Gã đàn ông 47 tuổi dâm ô 4 học sinh tiểu học: Cơ quan CSĐT Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) vừa khởi tố, bắt giam nghi phạm Phạm Văn Biển (SN 1973; ngụ thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) để điều tra về hành vi "dâm ô trẻ em". Từ 6 - 7/6 (tại thôn Nê Cắm), Biển dâm ô 4 bé gái đều là học sinh lớp 3 và lớp 4, Trường Tiểu học Đồng Lương. 5. Phát hiện nam thanh niên 7 ngày quan hệ cùng bạn gái tuổi teen: Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) bắt giam Thạch Sương (28 tuổi; ngụ xã Trường Thọ, Trà Vinh) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Thạch Sương quen và yêu em H. (SN 2005 ở huyện Châu Thành) qua mạng. Tháng 3, Thạch Sương đến nhà H. chơi, ngủ lại và quan hệ tình dục với em H. 7 ngày. Mẹ em phát hiện được nên đã báo công an. 6. Vận chuyển thuê súng đạn từ Hà Nội vào Nghệ An: Công an TP Vinh (Nghệ An) bắt quả tang 3 nam thanh niên tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Qua kiểm tra, công an phát hiện trong xe taxi có 3 nam thanh niên cùng 2 khẩu súng quân dụng, 18 viên đạn, 480 viên đạn bi sắt, 3 bình xịt khí CO2, 1 bình xịt hơi cay và 17 triệu đồng tiền mặt. Đối tượng khai nhận vận chuyển thuê 2 khẩu súng quân dụng từ Hà Nội vào Nghệ An với tiền công 6 triệu đồng.



