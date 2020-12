Phú Lê hầu tòa: Điểm mặt giang hồ mạng xộ khám

Tòa án Nhân dân huyện Đan Phượng, TP Hà Nội dự kiến ngày 15/12 sẽ đưa bị cáo Lê Văn Phú (tức Phú Lê, SN 1980, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm. Ngoài bị cáo Lê Văn Phú, hai bị cáo cũng bị cáo buộc về tội cố ý gây thương tích là Hoàng Văn Thụy (SN 1995, ở Yên Bái) và Trần Văn Tư (SN 1988, ở Thái Bình). Vụ việc xuất phát từ chuyện làm ăn giữa vợ Phú tên Lã Thúy Kiều (SN 1985, ở Hai Bà Trưng) với Trần Thị Đào (tên gọi khác là Đào “Chi Lê”, SN 1990, ở Đan Phượng). Phú đã cho đàn em của mình đánh người thân của Đào là bà Nguyễn Thị Bé (dì ruột của Đào) và Nguyễn Thị Nga (mẹ của Đào), làm bà Nga bị thương tích, tổn hại 1% sức khỏe. Ngày 6/11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Trần Ngọc Phúc ( Phúc XO) “chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy”... Theo bản án sơ thẩm, quán karaoke XO Pharaon tại Q.12 (TP.HCM) thực tế do Phúc làm chủ và điều hành mọi hoạt động của quán, chỉ đạo nhân viên phục vụ dụng cụ để khách sử dụng ma túy. Trước khi bị bắt, Phúc XO từng làm "dậy sóng" trên mạng xã hội khi anh ta đeo một số trang sức trên người bằng vàng nặng đến 13 kg và đi xe dát vàng. Tuy nhiên, quá trình cơ quan chức năng điều tra, Phúc XO khai toàn bộ số vàng đeo trên người là giả. Nói đến "giang hồ mạng" đất Bắc, còn có Nguyễn Xuân Đường ( Đường "Nhuệ") ngày 25/8, Đường "Nhuệ" bị TAND tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử vì liên quan đến 2 vụ án Cố ý gây thương tích, với mức hình phạt tổng cộng hiện tại là 6 năm tù giam. Đường "Nhuệ" cùng với Phú "Lê", Dũng "Trọc" xuất hiện trong phim "Chạm mặt giang hồ", đăng chiếu trên mạng xã hội, với cả triệu lượt người xem. Đường "Nhuệ" và vợ Nguyễn Thị Dương thường xuyên đăng tải, livestream cảnh "khoe của" với hàng chục cọc tiền mệnh giá lớn, cuộc sống sang chảnh, sung túc. Nguyễn Văn Dũng tức Dũng "trọc" được biết đến khi chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Dũng "trọc" thường xuyên lên mạng xã hội, kết giao với các "giang hồ mạng" như Phú Lê, Huấn "hoa hồng", Dương Minh Tuyền... Đặc biệt, Dũng "trọc" nhận Khá "bảnh" làm con nuôi. Dũng đã bị Công an TP Hoà Bình bắt ngày 11/9 để điều tra về hành vi sử dụng, tàng trữ ma tuý trái phép. Năm 2013, Dũng "trọc" và đàn em đã nổ súng gây náo loạn một vũ trường tại Hà Nội; bị TAND Hà Nội tuyên án 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Đến năm 2016, Dũng "trọc" lại gây xôn xao mạng xã hội với clip "Dũng trọc Hà Đông cùng đàn em bắt giang hồ Quảng Ninh quỳ lạy”. Ngày 13/11/2019, TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt Ngô Bá Khá (SN 1993, tên gọi khác Khá "bảnh) 4 năm tù về tội "đánh bạc" và 6 năm 6 tháng tù về tội "tổ chức đánh bạc", tổng hình phạt 10 năm 6 tháng tù. Trước khi bị bắt, Khá Bảnh nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook, Youtube. Kênh Youtube cá nhân trước khi bị xóa của Khá Bảnh có tới 1,2 triệu lượt đăng ký theo dõi. Nội dung kênh youtube của Khá chủ yếu về những clip chửi bậy, hành xử kiểu “giang hồ”. Nhắc đến Khá Bảnh là nhắc đến kiểu tóc “sư tử”, phong cách ăn mặc lòe loẹt và điệu nhảy chẳng giống ai đã trở thành trào lưu cho giới trẻ. Tháng 8/2019, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP Hà Nội) đã bắt giữ Đỗ Văn Quang (SN 1984, quê Vĩnh Phúc, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tên thường gọi là Quang "Rambo") cùng 4 đối tượng để làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” khi đi đòi món nợ 1,1 tỷ đồng. Quang Rambo bị bắt giữ vì cùng đồng bọn chửi bới, thậm chí đe dọa dùng súng bắn đối với một Giám đốc công ty ở Hà Đông. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn đuổi nhân viên công ty, theo dõi gia đình Giám đốc công ty, chụp ảnh vợ con họ, buộc nạn nhân phải trả số tiền 200 triệu đồng để các đối tượng chia nhau. Một giang hồ mạng khác có cái tên rất kêu, Long “9 ngón” (trú tại Sầm Sơn, Thanh Hóa). Long “9 ngón” bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ vào tháng 7/2019 về hành vi "cưỡng đoạt tài sản". Long “9 ngón” là một giang hồ mạng nổi tiếng với kênh kênh Youtube có gần 30.000 lượt theo dõi. Những video livestream của Long “9 ngón" chủ yếu có nội dung rao giảng "đạo lý giang hồ nhảm", hoặc chửi bới, khiêu chiến với các giang hồ mạng khác nhằm câu view, trong đó có cả đàn em của Khá "Bảnh". >>> Xem thêm video: Bắt nhóm giang hồ Vũ "bông hồng" khét tiếng miền Nam. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

