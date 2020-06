Phụ huynh học sinh bị móc ví giữa sân trường Đoàn Thị Điểm

Sáng 28/6, trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm tổ chức điểm kiểm tra năng lực cho học sinh từ lớp 5 lên 6. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đưa con tới thi phản ánh rằng mình đã bị kẻ gian trà trộn móc ví, lấy đi nhiều tài sản cá nhân.

Chị Nguyễn Thị Huyền (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Theo thông tin của trường, tôi đưa con tới đi thi vào sáng 28/6. Tôi đưa 2 cháu đi thi, một cháu đi trước, một cháu đi sau tay bám vào quai túi của mẹ nên tôi chắc chắn rằng mình không bị mất trước khi vào sân trường".

Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm (Nam Từ Liêm) xảy ra tình trạng để kẻ gian trà trộn móc ví, lấy cắp tài sản của phụ huynh

Chị Huyền cho biết thêm, công tác tổ chức của trường Đoàn Thị Điểm có phần hơi lộn xộn khi để cho phụ huynh có thể vào được đến nửa sân trường mới tìm được thầy cô để giao con. "Tôi nhận thấy trường có công tác tổ chức kém khi để xảy ra tình trạng trên. Bình thường, các trường sẽ tổ chức giao đón con tại cổng trường, không để phụ huynh vào trường tự do như vậy. Tôi cho rằng chính lúc phụ huynh lộn xộn xem số báo danh cho con là thời điểm kẻ gian ra tay" - chị Huyền cho biết thêm.

Sau khi phát hiện mình bị kẻ gian ăn trộm nhiều tài sản theo người, chị Huyền đã thông tin lại với Ban giám hiệu nhà trường. Trường Đoàn Thị Điểm cũng đề nghị chị khai báo tại công an phường Cầu Diễn và đưa chị đi kiểm tra camera an ninh để xác minh. "Người móc ví là 1 phụ nữ mặc váy màu trắng, dáng người hơi béo, buộc tóc ngắn. Sau khi áp sát vào balo lấy xong thì đưa cho người phụ nữ mặc váy tối màu đi cùng nhau. Tôi có thông tin này là do xem camera của trường sau khi làm thủ tục khai báo tại Công An phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm".

Chị Huyền cho biết, trong ví có khoảng 5 triệu tiền mặt, kèm theo ít USD lẻ, Giấy phép lái xe, Giấy tờ xe đăng ký xe ôtô Camry đen biển số 30A 064 69, 3-4 thẻ visa, CMND, thẻ bảo hiểm y tế, 1 nhẫn vàng khắc họa tiết, bảo hiểm bắt buộc xe và một vài loại thẻ khác. Toàn bộ giấy tờ mang tên Nguyễn Thị Huyền.

Trong sáng 28/6, ngoài chị Huyền vẫn còn một nạn nhân khác cũng bị kẻ gian móc túi lấy đi tài sản cùng điện thoại di động. Cả hai nạn nhân này đều đã trình báo và nhận dạng kẻ gian.

PV Kiến Thức liên lạc với ông Đặng Quốc Thống - hiệu trưởng trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm và được xác nhận là có xảy ra sự việc trên. "Ngày 28/6, trường Đoàn Thị Điểm đã tổ chức thi cho các học sinh. Trường phân chia ranh giới 1/2 sân trường để phụ huynh đưa các con vào, tránh tình trạng đông đúc gây tắc nghẽn giao thông phía bên ngoài cổng trường" - thầy Thống cho biết.