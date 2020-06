Ghi sai số điện, hóa đơn tăng sốc: "Bóc" công tơ ghi số điện EVN

Công tơ điện tử được chế tạo dựa trên nguyên lý của công tơ cơ, nhưng sử dụng công nghệ điện tử, số liệu đo đếm điện năng được hiển thị trực tiếp trên màn hình LCD. Công tơ có khả năng tích hợp đo ghi từ xa bằng handheld qua sóng radio RF hoặc qua đường dây tải điện nhờ lắp đặt các module rời: Modul Handheld RF, modul PLC, modle GRPS, rất thuận tiện và linh hoạt khi lựa chọn phương thức ghi chỉ số điện năng, đồng thời tiết kiệm đầu tư. Công tơ điện tử có tích hợp chức năng đọc chỉ số công tơ từ xa bằng sóng vô tuyến, màn hình hiển thị bằng LCD và kỹ thuật đo đếm hiện đại, có độ chính xác cao, chống gian lận, đồng thời còn có khả năng cảnh báo ngược pha. Công tơ có thể tính hợp thêm tính năng đọc chỉ số từ xa qua sóng vô tuyến RF bằng máy tính cầm tay (Handheld Unit). Các công nhân điện không cần phải đến tận nhà gõ cửa để đo chỉ số điện như trên công tơ cơ khí. Hệ thống cấu hình cho công tơ điện tử thông minh. Hệ thống đo đếm từ xa khi sử dụng công tơ điện tử thông minh. Kỹ thuật viên có thể sử dụng bộ đếm tích hợp hoặc đo điện từ xa với tỷ lệ chính xác cao hơn, sai số ít hơn so với công tơ cơ khí. Các số liệu được truyền về trung tâm theo chương trình phần mềm quản lý định sẵn gồm, dòng điện, điện áp, tần số, góc lệch pha... với tần suất 30 phút/lần và hiển thị trực quan trên trên biểu đồ. Những số liệu này sẽ giúp cho khách hàng có thể quản lý và giám sát chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp điện. Những sự cố bất thường xảy ra trên công tơ điện, cũng như hệ thống điện đều được thống kê, cảnh báo và chuyển đến Bảng thống kê cảnh báo sự kiện công tơ trong ngày. Độ chính xác công tơ điện tử đến ± 1%, cao hơn so với công tơ điện cơ (± 2%). Bên cạnh đó công tơ điện tử hoạt động tin cậy, ổn định, kết cấu nhỏ gọn, thuận tiện trong việc lắp đặt hơn những sản phẩm khác. Nhiều người vẫn chưa tin tưởng độ chính xác của công tơ điện tử khi tiền điện tăng cao hơn, chênh lệch hơn khi sử dụng đối chiếu với công tơ cơ khí trong nhà. Bên cạnh đó, người dùng cũng bày tỏ sự nghi ngại khi đây là thiết bị đo đếm kiểm soát từ xa, khó minh bạch. Các chuyên gia về thiết bị điện tử cho rằng việc cơ quan điện lực tác động để công tơ điện tử quay nhanh hơn là không thể. Lý do, các thiết bị khi lắp cho khách hàng đều có tem kiểm định và giấy chứng nhận, nghĩa là do bên thứ ba cung cấp chứ ngành điện không sản xuất công tơ. Bởi thế không thể có khả năng cài chip hay phần mềm để làm tăng chỉ số công tơ điện tử. Thủ tướng yêu cầu làm rõ tiền điện tăng bất thường

