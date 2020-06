Những sản phẩm công nghệ Made in Vietnam từng "khuấy đảo" thế giới

ATM là bước tiến lớn của nhân loại trong lĩnh vực ngân hàng. Có nhiều “truyền thuyết” khác nhau trên thế giới nói về “cụ tổ” của những chiếc máy rút tiền này. Đến bây giờ, nhân loại đang ghi nhận 7 người có công tạo ra thiết bị này đó là John Shepherd-Barron, Luther George Simjian, James Goodfellow, Don Wetzel, John D. White, Jairus Larson và người châu Á duy nhất Tiến sĩ Đỗ Đức Cường. Hiện nay, ATM là thiết bị có mặt trên khắp thế giới. Tập đoàn Viettel đã xuất khẩu thành công 3 đài radar cảnh giới 2D sóng mét sang thị trường Lào, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực chế tạo khí tài cảnh giới phòng không hiện đại, không chỉ được Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao mà còn được nước bạn Lào tin tưởng đặt mua. Năm 2012, công ty Tosy giới thiệu đến triển lãm CES tại Mỹ mẫu robot biết nhún nhảy theo điệu nhạc mang tên mRobo. Đáng ngạc nhiên hơn, mRobo đã xuất hiện cùng nam ca sĩ Justin Bieber, và hình ảnh này ngay lập tức được đăng tải hàng loạt trên các đầu báo lớn của Mỹ như CNN, CNET, The Washington Post, The USA Today... Hiện tại, công ty Tosy vẫn là nguồn cung cấp robot và các đồ chơi công nghệ cao cho các thị trường ngoài nước. Tính đến hiện tại, với 30 triệu người dùng thường xuyên, Zalo là ứng dụng nhắn tin miễn phí đứng đầu hai bảng xếp hạng App Store và Google Play Store tại Việt Nam, bỏ xa các đối thủ "ngoại" như Viber, Line, Kakao Talk. Đến hiện tại, Zalo vẫn tiếp tục duy trì lợi thế về tốc độ và sự ổn định. Người dùng có thể gửi tin nhắn tức thời dù dùng mạng 2G, 2,5G, 3G hay Wi-Fi..., đồng thời sử dụng thêm các tính năng giải trí khác. Flappy Bird là game di động gây sốt toàn cầu trong năm 2014, do Nguyễn Hà Đông, một lập trình viên ở Hà Nội phát triển. Flappy Bird từng được xem là một hiện tượng trên toàn thế giới. Mức độ nổi tiếng của nó thậm chí được đem so sánh với Gangnam Style của chàng ca sĩ Hàn Quốc PSY. Tuy nhiên, ngay khi cơn sốt Flappy Bird lên đến đỉnh điểm, Nguyễn Hà Đông đã gỡ bỏ trò chơi này khỏi hai gian ứng dụng của iOS và Android. Hiện tại, sau khi sở hữu số tiền khổng lồ từ Flappy Bird, Nguyễn Hà Đông vẫn tiếp tục phát triển những dự án game của riêng mình. Tiếp tục là một sản phẩm từ Tosy, đĩa bay Tosy gây ấn tượng và được xuất khẩu sang Nhật Bản. Đĩa bay TOSY đã có bằng bảo hộ thương hiệu tại Mỹ, Đức, Việt Nam... được cấp bằng sáng chế tại Việt Nam và đang chờ cấp bằng sáng chế tại Mỹ, Nhật, châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ... Nhiều phần mềm xuất khẩu của FPT có tính ứng dụng và hàm lượng trí tuệ cao. Website loT Maker Vietnam là một địa chỉ tuyệt vời mà bạn nhất định phải ghé thăm. Đây là một trang web bán những bo mạch, bộ lập trình ứng dụng loT do khối não và bàn tay của người Việt tạo ra với mức giá rất hợp túi tiền sinh viên (từ 150 đến 650 nghìn đồng). Mới đây nhất, BKAV đã chính thức tham gia thị trường camera với việc cho ra đời camera giám sát an ninh tích hợp AI và lập tức phân phối tại thị trường Mỹ.

