Bão số 9 giật cấp 17, hướng vào Đà Nẵng-Phú Yên: Người dân hạn chế ra đường

Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu ứng phó khẩn cấp bão số 9

Ngày 26/10, Bộ Quốc phòng có công văn số 4013 do Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ký, gửi các cơ quan, đơn vị về việc triển khai ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9 (MOLAVE).

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhất là Quân khu 4, Quân khu 5 quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công điện số 1470 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động theo dõi nắm chắc diễn biến của bão; kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Tập trung bảo đảm an toàn cho người, phương tiện trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão, nhất là cho người, tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển và tại nơi tránh trú; rà soát phương án, chủ động sơ tán người, phương tiện tại các khu vực nguy hiểm. Tùy theo diễn biến của bão và tình hình cụ thể, các đơn vị có phương án phòng chống hiệu quả, giảm thiểu hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 9 gây ra.

Bộ Quốc phòng thành lập 2 đoàn do Thủ trưởng Bộ tổng Tham mưu và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ 9 giờ ngày 27/10/2020. Giao Cục Cứu hộ - Cứu nạn theo dõi đôn đốc, tổng hợp báo cáo Thủ trưởng Bộ tổng Tham mưu, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định.

Đưa toàn bộ người dân vùng nguy hiểm tới nơi an toàn

Để chủ động ứng phó với bão số 9, Bí thư tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, Bão số 9 được dự báo là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Do vậy, các cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng phải dừng ngay các cuộc họp, hoạt động chưa thật sự cần thiết nhằm tập trung lực lượng để vào cuộc một cách khẩn trương và quyết liệt trong việc ứng phó với cơn bão đặc biệt nguy hiểm này. Sự an toàn tuyệt đối của người dân phải đặt lên hàng đầu.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân, các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy, hải sản trên sông và cửa biển; hướng dẫn tàu thuyền đã vào bờ và vào khu neo đậu tránh bão trên địa bàn tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão; kiên quyết không để người ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vì dễ dẫn đến rủi ro.

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học chiều 27 và ngày 28/10

Ngày 26/10, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ban hành Công điện khẩn số 07/CĐ-UBND về việc ứng phó với cơn bão số 9. Theo đó, tất cả học sinh, sinh viên được nghỉ học từ chiều 27/10 và cả ngày 28/10; thành phố tạm dừng tất cả các cuộc họp, hội nghị, hội thảo không cần thiết để ứng phó với bão.

Phú Yên di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm trước 18h ngày 27/10

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương yêu cầu lực lượng chức năng triển khai các biện pháp rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, thông báo, hướng dẫn tránh trú an toàn, tổ chức sắp xếp, neo đậu để hạn chế thiệt hại tại nơi neo đậu; triển khai các biện pháp gia cố đảm bảo an toàn đê kè, hồ đập, công trình xây dựng đang thi công dở dang, nhất là các tuyến đê kè biển, cửa sông, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện có nguy cơ mất an toàn. Các địa phương trên địa bàn tỉnh cần chủ động sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, vùng ven biển, cửa sông có nguy cơ bị sóng biển tàn phá, ngập sâu, nhà ở có cấu trúc yếu không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét... Thời gian di dời hoàn thành trước 18 giờ ngày 27/10.