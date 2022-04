Phó khoa CDC Nam Định bán kit test cho Việt Á… đút túi 800 triệu đồng

Sáng 26/4, thông tin ban đầu kết quả điều tra liên quan đến việc bắt 5 bị can tại CDC Nam Định do sai phạm liên quan Việt Á, Công an tỉnh Nam Định cho biết, trong năm 2020, 2021, CDC Nam Định đã ký 5 hợp đồng mua kit test xét nghiệm của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.



Đáng chú ý, Công ty cổ phần Việt Á đã “trích %” ngoài hợp đồng chỉ định thầu kit test cho CDC Nam Định với số tiền 3,13 tỷ đồng.

Bước đầu các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội. Vật chứng đã thu hồi được là 1,25 tỷ đồng.

Vũ Thị Ngọc Thanh - Phó trưởng Khoa xét nghiệm bị khởi tố tội “Tham ô tài sản”.

Ngày 25/4/2022, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này tiến hành thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 5 cán bộ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định (CDC Nam Định) về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 222 và tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Trong đó, các bị can Đỗ Đức Lưu - Giám đốc CDC Nam Định; Vũ Ngọc Tuyên - Kế toán trưởng; Vũ Khánh Vân - Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Phạm Thị Nga - Trưởng khoa Dược-Vật tư y tế bị khởi tố vì hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 222, Bộ luật Hình sự.

Riêng Vũ Thị Ngọc Thanh - Phó trưởng Khoa xét nghiệm bị khởi tố tội “ Tham ô tài sản ”, quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, bị can Thanh đã chiếm đoạt số kit test của Nhà nước rồi bán cho Công ty Việt Á, đút túi 800 triệu đồng.

Bị can Đỗ Đức Lưu- Giám đốc CDC Nam Định.

Trước đó, trả lời báo chí, ông Đỗ Đức Lưu - Giám đốc CDC Nam Định cho biết, quá trình thực hiện hợp đồng mua sắm kit test với Công ty Việt Á, CDC Nam Định đều thực hiện đủ 13 bước theo quy trình đấu thầu bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn, được các cơ quan liên quan thẩm định. Ông Lưu khẳng định: “Tôi không lấy bất cứ đồng hoa hồng nào” trong các hợp đồng mua sắm trang thiết bị y tế nêu trên.

Theo ông Lưu: "Giá kit test cũng giống như nhiều mặt hàng khác hiện nay, luôn biến động tùy từng thời điểm và khả năng cung - cầu của thị trường. Chúng tôi mua sắm căn cứ theo giá do Bộ Y tế công bố trên cổng thông tin, chứ nếu họ chỉ bán hơn 400.000 đồng mà tôi dặn tăng lên 500.000 đồng thì tôi xong rồi".

Vụ án đang được khẩn trương điều tra mở rộng.

