Giám đốc CDC Nam Định cùng thuộc cấp nhận 1,25 tỷ đồng hoa hồng của Việt Á

Công an tỉnh Nam Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành các Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Đức Lưu - Giám đốc CDC Nam Định cùng 4 thuộc cấp là Vũ Ngọc Tuyên - Kế toán trưởng; Vũ Khánh Vân - Trưởng phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ; Phạm Thị Nga - Trưởng khoa Dược vật tư y tế; Vũ Thị Ngọc Thanh - Phó Trưởng khoa Xét nghiệm.

Ông Đỗ Đức Lưu - giám đốc CDC Nam Định.

Các bị can Đỗ Đức Lưu, Vũ Ngọc Tuyên, Vũ Khánh Vân, Phạm Thị Nga bị khởi tố vì hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 222, Bộ luật Hình sự.

Riêng Vũ Thị Ngọc Thanh đã có hành vi bớt xén, bán lại kit test cho Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, đã phạm tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cho thấy, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Nam Định, Sở Y tế tỉnh Nam Định đã giao cho CDC Nam Định triển khai mua hàng hóa, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong hai năm 2020 và 2021, CDC Nam Định đã ký 5 hợp đồng mua kit test COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và đã thanh toán cho Công ty Việt Á hơn 23 tỷ đồng. Quá trình đấu tranh, làm rõ các cá nhân đã nhận tiền hoa hồng 1,25 tỷ đồng từ Công ty Việt Á.

Chiều ngày 25/4/2022, tại trụ sở CDC Nam Định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành các Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Đức Lưu, Vũ Ngọc Tuyên, Vũ Khánh Vân, Phạm Thị Nga và Vũ Thị Ngọc Thanh. Đồng thời, thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của các bị can để thu thập tài liệu, chứng cứ và để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an giao Công an tỉnh Nam Định điều tra về dấu hiệu vi phạm pháp luật trong đấu thầu kit xét nghiệm Covid-19 xảy ra tại CDC Nam Định, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đang tích cực, khẩn trương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh hành vi phạm tội của các bị can theo quy định của pháp luật.

