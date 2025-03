286 ngày lênh đênh ngoài vũ trụ, phi hành gia bị “ăn mòn" ra sao?

Sau 286 ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), hai phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams trở về Trái Đất với nhiều biến đổi nghiêm trọng về thể chất và sức khỏe. (Ảnh: Hindustan Times) Họ phải đối mặt với tình trạng teo cơ, loãng xương nghiêm trọng do môi trường vi trọng lực gây suy giảm cơ bắp và mật độ xương.(Ảnh: The Guardian) Áp lực trong hộp sọ tăng lên làm suy giảm thị lực, ảnh hưởng trí nhớ ngắn hạn và khả năng tập trung.(Ảnh: Dawn) Sự dịch chuyển chất lỏng trong cơ thể gây sưng mặt, chân teo nhỏ, và làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.(Ảnh: Washington Times) Bức xạ vũ trụ trong 9 tháng tiếp xúc với mức cao, có thể gây tổn thương ADN và làm tăng nguy cơ ung thư.(Ảnh: The Globe and Mail) NASA triển khai chương trình phục hồi chuyên biệt với bài tập thể chất, chế độ dinh dưỡng và giám sát y tế.(Ảnh: Daily Pioneer) Quá trình phục hồi đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực để lấy lại sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động.(Ảnh: The Mirror US) Những thách thức về sức khỏe này là bài học quan trọng cho các sứ mệnh du hành vũ trụ dài ngày trong tương lai.(Ảnh: The Mirror US) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh tàu vũ trụ Thần Châu-15 chở 3 phi hành gia vừa hạ cánh.

Sau 286 ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), hai phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams trở về Trái Đất với nhiều biến đổi nghiêm trọng về thể chất và sức khỏe. (Ảnh: Hindustan Times) Họ phải đối mặt với tình trạng teo cơ, loãng xương nghiêm trọng do môi trường vi trọng lực gây suy giảm cơ bắp và mật độ xương.(Ảnh: The Guardian) Áp lực trong hộp sọ tăng lên làm suy giảm thị lực, ảnh hưởng trí nhớ ngắn hạn và khả năng tập trung.(Ảnh: Dawn) Sự dịch chuyển chất lỏng trong cơ thể gây sưng mặt, chân teo nhỏ, và làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.(Ảnh: Washington Times) Bức xạ vũ trụ trong 9 tháng tiếp xúc với mức cao, có thể gây tổn thương ADN và làm tăng nguy cơ ung thư.(Ảnh: The Globe and Mail) NASA triển khai chương trình phục hồi chuyên biệt với bài tập thể chất, chế độ dinh dưỡng và giám sát y tế.(Ảnh: Daily Pioneer) Quá trình phục hồi đòi hỏi nhiều thời gian và nỗ lực để lấy lại sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động.(Ảnh: The Mirror US) Những thách thức về sức khỏe này là bài học quan trọng cho các sứ mệnh du hành vũ trụ dài ngày trong tương lai.(Ảnh: The Mirror US) Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh tàu vũ trụ Thần Châu-15 chở 3 phi hành gia vừa hạ cánh.