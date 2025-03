Hot girl gây sốt châu Á một thời diện áo dài Việt khoe dáng

Lily Maymac, tên thật là Lily Macapinlac, là một hot girl gốc Úc – Philippines từng gây bão mạng xã hội nhờ gương mặt lai cuốn hút, đôi môi dày quyến rũ và phong cách thời trang sành điệu. Cô được biết đến nhiều với hình tượng "IT Girl" trong giới làm đẹp và từng hợp tác với nhiều thương hiệu mỹ phẩm đình đám. Dù không còn quá ồn ào như trước, Lily Maymac vẫn là một cái tên thu hút sự quan tâm của đông đảo netizen châu Á. Chính vậy khi cô nàng này đăng tải loạt ảnh check-in tại TP HCM, nhiều fan Việt tỏ ra vô cùng bất ngờ và thích thú. Cô nàng đăng tải những bức ảnh được chụp tại The Deck Saigon (Thảo Điền, TP Thủ Đức), chia sẻ về bữa ăn tại đây. Trong hình ảnh, Lily Maymac diện chiếc váy ngắn màu trắng chấm bi, bổ sung túi Dior cho outfit đơn giản này. Sau đó, hot girl Philippines tiếp tục chia sẻ hình ảnh diện thiết kế lấy cảm hứng từ áo dài màu hồng pastel nổi bật. Dưới bài đăng, cô cũng để lại dòng chú thích kết hợp tiếng Anh và tiếng Việt, thể hiện sự yêu mến đối với mảnh đất hình chữ S: “Cảm ơn Việt Nam. Wearing the ao dai, ate so good, could eat more” (tạm dịch: “Mặc áo dài, ăn nhiều món ngon, có thể ăn thêm nữa”). Với vẻ đẹp lai Tây sắc sảo, kết hợp cùng trang phục mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, cô nàng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng. "Nữ thần thì vẫn là nữ thần", "bà này mặc áo dài Việt nghe hợp quá chừng nghe", "người ta mặc áo dài Việt mà nhìn không biết cứ tưởng người Việt luôn không đó" - fan Việt hào hứng bình luận. Lily Maymac cũng chia sẻ loạt ảnh đồ ăn đường phố mà cô có cơ hội thưởng thức tại Việt Nam như bánh mì chảo, bánh xèo, bún chả, ốc,... Trong một tấm hình ngồi ăn tại hàng quán vỉa hè, hot girl sinh năm 1994 đội một chiếc mũ lưỡi trai in dòng chữ “Việt Nam” và lá cờ đỏ sao vàng. Lily Maymac là một trong những beauty blogger nổi tiếng trong giai đoạn 2015-2016, được biết đến với biệt danh “hot girl môi tều”. Đúng với biệt danh, cô sở hữu đôi môi căng mọng, đi đầu trào lưu sử dụng son nude, trang điểm kiểu Âu - Mỹ. Cô nàng từng tạo nên trào lưu sử dụng son nude được các tín đồ làm đẹp châu Á yêu thích.

Lily Maymac, tên thật là Lily Macapinlac, là một hot girl gốc Úc – Philippines từng gây bão mạng xã hội nhờ gương mặt lai cuốn hút, đôi môi dày quyến rũ và phong cách thời trang sành điệu. Cô được biết đến nhiều với hình tượng "IT Girl" trong giới làm đẹp và từng hợp tác với nhiều thương hiệu mỹ phẩm đình đám. Dù không còn quá ồn ào như trước, Lily Maymac vẫn là một cái tên thu hút sự quan tâm của đông đảo netizen châu Á. Chính vậy khi cô nàng này đăng tải loạt ảnh check-in tại TP HCM, nhiều fan Việt tỏ ra vô cùng bất ngờ và thích thú. Cô nàng đăng tải những bức ảnh được chụp tại The Deck Saigon (Thảo Điền, TP Thủ Đức), chia sẻ về bữa ăn tại đây. Trong hình ảnh, Lily Maymac diện chiếc váy ngắn màu trắng chấm bi, bổ sung túi Dior cho outfit đơn giản này. Sau đó, hot girl Philippines tiếp tục chia sẻ hình ảnh diện thiết kế lấy cảm hứng từ áo dài màu hồng pastel nổi bật. Dưới bài đăng, cô cũng để lại dòng chú thích kết hợp tiếng Anh và tiếng Việt, thể hiện sự yêu mến đối với mảnh đất hình chữ S: “Cảm ơn Việt Nam. Wearing the ao dai, ate so good, could eat more” (tạm dịch: “Mặc áo dài, ăn nhiều món ngon, có thể ăn thêm nữa”). Với vẻ đẹp lai Tây sắc sảo, kết hợp cùng trang phục mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, cô nàng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng. "Nữ thần thì vẫn là nữ thần", "bà này mặc áo dài Việt nghe hợp quá chừng nghe", "người ta mặc áo dài Việt mà nhìn không biết cứ tưởng người Việt luôn không đó" - fan Việt hào hứng bình luận. Lily Maymac cũng chia sẻ loạt ảnh đồ ăn đường phố mà cô có cơ hội thưởng thức tại Việt Nam như bánh mì chảo, bánh xèo, bún chả, ốc,... Trong một tấm hình ngồi ăn tại hàng quán vỉa hè, hot girl sinh năm 1994 đội một chiếc mũ lưỡi trai in dòng chữ “Việt Nam” và lá cờ đỏ sao vàng. Lily Maymac là một trong những beauty blogger nổi tiếng trong giai đoạn 2015-2016, được biết đến với biệt danh “hot girl môi tều”. Đúng với biệt danh, cô sở hữu đôi môi căng mọng, đi đầu trào lưu sử dụng son nude, trang điểm kiểu Âu - Mỹ. Cô nàng từng tạo nên trào lưu sử dụng son nude được các tín đồ làm đẹp châu Á yêu thích.