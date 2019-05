Phê ma túy, “đạo chích” lang thang tìm người để... hiếp dâm

Bị cáo Nguyễn Văn Sĩ Tướng (SN 1997) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về các tội “Hiếp dâm”, “Trộm cắp tài sản” nhưng qua tranh luận, gã đạo chích có máu “dê” không nêu ra được các tình tiết mới. Trái lại, Tướng khiến những người dự khán phải ngao ngán về tính chất, mức độ gây án liều lĩnh của bị cáo...



Nguyễn Văn Sĩ Tướng là đối tượng không có việc làm, lại nghiện hút ma túy nên có thái độ bất chấp pháp luật. Trưa 26/5/2018, sau khi uống rượu và sử dụng bồ đà, Tướng điều khiển xe mô tô đi tìm người bán dâm. Do không gặp được “đối tác”, Tướng quay về nhà rồi lang thang qua các khu phòng trọ gây án.

Khi đến khu vực phòng trọ tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, Tướng phát hiện có đôi dép nữ để trước cửa phòng số 2. Do gia chủ không khóa, chỉ khép hờ nên Tướng để xe mô tô ở ngoài sân rồi đi thẳng vào quan sát. Lúc này, trong phòng số 2, Tướng nhìn thấy chị Trương Thị Mỹ Huyền (SN 1976) đang ngủ trưa trên giường. Đang cơn “phê” ma túy, Tướng liền chốt cửa lại rồi khỏa thân xông đến để xâm hại.

Chị Huyền khai lại: Đang ngon giấc, chị chợt bừng tình phát hiện gã trai lạ trong phòng. Chị định la lên nhưng bị Tướng dùng tay trái đè vào cổ, tay phải bịt miệng. Gã rít lên buộc chị nằm im để quan hệ tình dục , nếu không đáp ứng sẽ giết ngay. Quá hoảng sợ, chị Huyền không dám chống cự. Tướng liền thực hiện hành vi phạm tội.

Trong khi gã đang gây án, chị Huyền nhanh trí nghĩ cách thoát thân. Lấy lý do vướng chiếc quần, chị Huyền yêu cầu Tướng dừng lại để trút bỏ y phục. Tướng nghĩ chắc bị hại không dám giở trò nên gã đứng dậy cởi quần. Lợi dụng gã ngáo ma túy đang loay hoay, chị Huyền vùng chạy ra ngoài tri hô. Nghe nạn nhân kêu cứu, một số người dân ở gần đó chạy lại khóa cửa phòng trọ và báo Công an. Ngay sau đó, Công an đến hiện trường lập biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang. Chị Huyền đã làm đơn tố cáo Tướng gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất.

Quá trình xử lý Tướng về tội “Hiếp dâm”, gã “yêu râu xanh” đã khai nhận thêm về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra vào rạng sáng 17/5/2018. Theo đó, Tướng đột nhập vào nhà anh Trần Văn Kiên (SN 1969) sau khi đi bộ qua và phát hiện chủ nhà đi làm và quên khóa cửa cổng. Sau khi lén lút xâm nhập gia cư, Tướng rình rập thấy chị Nguyễn Thị Hoa đã ngủ dậy và đang làm vệ sinh nên gã trốn vào phòng ngủ.

Sau khi chị Hoa rời nhà đi làm, Tướng liền lục trong các tủ đồ ở phòng ngủ để lấy trộm tài sản. Gã đã trộm điện thoại di động và một số tài sản khác bán với giá 500.000đồng. Hội đồng định giá xác định, tài sản bị Tướng trộm có giá trị 2,38 triệu đồng.

Với các hành vi trên, cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Sĩ Tướng 2 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm”; 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, Tướng kháng cáo cho rằng cấp sơ thẩm xử nặng và xin giảm nhẹ án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Văn Sĩ Tướng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tướng xin giảm án bằng việc khai gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho bị hại Trương Thị Mỹ Huyền 27 triệu đồng để “bồi thường tổn thất tinh thần”.

Vị Thẩm phán chủ tọa nhận định: Bị cáo Tướng không đưa ra được các tình tiết giảm nhẹ nào mới. Việc bồi thường cho người bị hại, đó là trách nhiệm của bị cáo, bồi thường trước thì không phải trả lãi hàng tháng. Trong thời gian ngắn, bị cáo 2 lần phạm tội, gây mất trật tự trị an xã hội. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người phụ nữ và quyền sở hữu về tài sản của công dân, làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và trật tự trị an xã hội, nên việc xử phạt bị cáo một mức án nghiêm, tương xứng với tội trạng do bị cáo gây ra là cần thiết, nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

Tòa sơ thẩm xử bị cáo Nguyễn Văn Sỹ Tướng về tội “Hiếp dâm” và tội “Trộm cắp tài sản” là có căn cứ, đúng pháp luật, phù hợp với tính chất mức độ của hành vi mà bị cáo gây ra. Từ đó, HĐXX tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Việc Nguyễn Văn Sỹ Tướng phải trả giá cho sai lầm bằng mức án nghiêm khắc là lời cảnh tỉnh chung cho những đối tượng nghiện ma túy, bất chấp pháp luật. Hãy biết thức tỉnh lương tính, đoạn tuyệt ma túy để làm lại cuộc đời trước khi chưa quá muộn…

*(Tên bị hại đã được thay đổi).