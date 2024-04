Kịp thời ngăn chặn cụ ông 78 tuổi lên cầu Nhật Tân tự tử

Ngày 21/4, Công an phường Phú Thượng, Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, mới đây, Công an phường tiếp nhận tin báo của người dân về việc một người đàn ông có ý định nhảy cầu tự tử tại khu vực cầu Nhật Tân hướng từ quận Tây Hồ sang huyện Đông Anh.

Lực lượng chức năng đưa người đàn ông ra xe cấp cứu để vào Bệnh viện E chăm sóc, điều trị.

Ngay lập tức, Công an phường Phú Thượng đã có mặt tại hiện trường, lúc này, người đàn ông đã trèo ra bên ngoài lan can cầu. Tại đây, công an phường vừa vận động, vừa thuyết phục người đàn ông từ bỏ ý định tự tử, đồng thời bố trí lực lượng phối hợp cùng người dân xung quanh tiếp cận ngăn chặn và đưa người đàn ông này vào trong khu vực an toàn.

Qua xác minh, xác định danh tính người đàn ông là N.N.T (sinh 1946, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hiện ông T. không có chỗ ở, vợ mất, nhà đã bán để trả nợ, con cái không liên lạc khoảng 20 năm nay và không rõ ở đâu.

Căn cứ hoàn cảnh đặc thù người già không nhà cửa, vợ con, Công an phường Phú Thượng tiến hành liên hệ với Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội để đưa ông T. vào Bệnh viện E chữa trị theo diện người cao tuổi neo đơn lang thang không ai chăm sóc (có biên bản bàn giao của UBND phường và Công an phường Phú Thượng với 115). Sau quá trình chăm sóc sức khỏe ổn định, Bệnh viện E sẽ bàn giao ông T. vào Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nội theo quy định.