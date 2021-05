Phát hoảng đám khói vàng nghệ lớn bao phủ một phần KCN Phúc Điền

Chiều tối ngày 27/5, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ông Nguyễn Khắc Nghĩa, Trưởng phòng TN&MT huyện Cẩm Giàng, Hải Dương cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc đám khói vàng nghệ xuất hiện dày đặc tại KCN Phúc Điền (xã Cẩm Phúc) xảy ra vào sáng cùng ngày.



Đám khói màu vàng nghệ có mùi khét khó chịu xuất hiện từ khoảng 8h sáng 27/5 tại khu vực Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam sau đó bao trùm một phần diện tích KCN Phúc Điền. Ngay khi đám khói vàng nghệ xuất hiện, nhiều người dân, các công nhân trong khu công nghiệp tỏ ra lo lắng môi trường bị ô nhiễm từ sự cố này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hình ảnh vụ việc.

Trưởng phòng TN&MT huyện Cẩm Giàng Nguyễn Khắc Nghĩa cho biết, sáng ngày 27/5, người dân phản ánh đến phòng TN&MT huyện Cẩm Giàng về sự việc trên. Ngay sau đó, phòng đã đi kiểm tra ngay. Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng Ngô Quang Giáp và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đoàn Đình Tuyến đã trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt sự việc.

“Khi đó, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Hải Dương), Công an huyện Cẩm Giàng và Công an xã Cẩm Phúc, Ban Quản lý KCN tỉnh và Ban quản lý KCN Phúc Điền đang làm việc xác minh nguyên nhân vụ việc. Cơ quan công an đã lập biên bản hiện trạng, thu thập tài liệu hồ sơ để làm rõ. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Giàng đã báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương. Kết quả như thế nào, sẽ thông tin đến cơ quan báo chí sau”, ông Nghĩa cho biết.

Người dân lo lắng sự cố sẽ ảnh hưởng đến môi trường.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo xã Cẩm Phúc cho biết, đám khói này xuất phát từ Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam do sự cố bình dập mạ kim loại.

Chiều 27/5, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương tiếp tục làm việc với các bên liên quan để xác minh sự việc.

Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam có 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên gia công sản xuất, gia công cơ khí chính xác các loại linh kiện kim khí của đồ điện gia dụng, máy móc văn phòng. Tháng 6/2019, hiện tượng khói vàng nghệ tương tự cũng bao phủ một phần khu công nghiệp Phúc Điền khiến người dân khu vực này lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường.

