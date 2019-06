Phát hiện vợ nhắn tin, chồng liền tới nhà chém “tình địch”

Ngày 21-6, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Toàn (SN 1983, trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào khoảng 21 giờ ngày 15-4-2019, sau khi đi uống rượu về, thấy vợ đang nhắn tin cho người khác nên Toàn yêu cầu vợ đưa điện thoại để kiểm tra. Sau khi xem điện thoại, phát hiện vợ nhắn tin với anh L., trú cùng xã, nên giữa Toàn và vợ đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Tức giận, Toàn tìm đến nhà anh L. để nói chuyện. Khi tới nhà anh L. thấy cửa khép hờ, Toàn vào nhà thấy anh L. đang ngủ cùng vợ nên đã xuống bếp lấy một con dao dài 45 cm chém liên tiếp 2 nhát vào người anh L..

Mời quý vị xem video: Mâu thuẫn đâm chết tình địch

Sau khi chém anh L. trọng thương, lợi dụng đêm tối, Toàn trốn thoát khỏi hiện trường, anh L. bị thương nặng được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Bản kết luận giám định pháp y về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh kết luận anh L. bị tổn hại sức khỏe 16%.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Kỳ đã vào cuộc. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Toàn là nghi phạm chém anh L. nên đã bắt giữ đối tượng này.