Ngất ngây với vẻ đẹp rạng ngời như hot girl của những "bông hồng thép" ôm súng

Mới đây (21/6), Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân (CAND) lần thứ 5, năm 2019, Bảng thi số 7 tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Hội thao gồm các phần thi điều lệnh, bắn súng và võ thuật CAND. Để chuẩn bị cho hội thi, công an các tỉnh tham gia phải tập luyện trong nhiều tháng. Trong ảnh, Đội điều lệnh của Công an tỉnh Đắk Lắk. Các nữ cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Đắk Lắk) trong trang phục truyền thống tham gia hội thi. Đây được xem là những "bông hồng thép" của ngành công an vì được huấn luyện kỹ năng chiến đấu như các nam chiến sĩ. Hơn 20 cán bộ chiến sĩ lực lượng CSCĐ (Công an tỉnh Đắk Lắk) biểu diễn màn khí công. Đây thành quả của quá trình khổ luyện nhiều năm với những phương pháp đặc biệt kỷ luật của cán bộ CSCĐ nói chung và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm nói riêng. Chiến sĩ CSCĐ biểu diễn khống chế một đối tượng dùng dao tấn công. Một chiến sĩ CSCĐ nằm trên hai thanh kiếm rồi đặt đá lên ngực để đồng đội đập vỡ trong tiếng reo hò của những người chứng kiến. Ngoài nằm trên kiếm, 3 chiến sĩ nằm xen nhau giữa những tấm ván đóng đinh sau đó để đá lên trên rồi đập vỡ. Trong khi đó, một chiến sĩ khác thực hiện màn nâng vật nặng đạp chân đi trên thủy tinh với trọng lượng mang trên người gần 200 kg. Đôi chân chiến sĩ cảnh sát cơ động đi trên các mảnh thủy tinh vỡ với khối lượng lớn nhưng hai bàn chân không bị mảnh vỡ gây sát thương. Để thực hiện được điều này, cán bộ chiến sĩ phải luyện cho đôi chân chắc và sức khỏe hơn người. Trong một tình huống giả định, hai cán bộ công an phường ở Gia Lai đi tuần tra gặp 5 thanh niên gây rối trật tự công cộng. Khi cán bộ nhắc nhở thì chúng dùng hung khí tấn công nên bị hai chiến sĩ khống chế.

