Khám phá nơi chứa 600.000 đề thi THPT quốc gia bảo mật

Trong các kỳ thi THPT quốc gia, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tham gia chủ lực vào nhiều khâu của công tác thi cử ở các tỉnh thành có lượng thí sinh dự thi đông. Năm 2019, trường là một trong 5 đơn vị được giao nhiệm vụ coi, chấm thi trắc nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa. Năm 2018, trường phối hợp tổ chức thi trên địa bàn Hà Nội. Trong kỳ thi năm 2018, đã có khoảng 600.000 đề thi được sao in đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Người không có trách nhiệm, tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi. Phòng in sao đề là một hội trường rộng, có khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh riêng và nằm khép kín trong hội trường. Ban ngày, các cán bộ làm việc. Tối đến, hội trường được phân ra 2 khu vực ngủ riêng dành cho nam và nữ. Niêm phong ở mọi nơi. Trong khu vực in sao đề thi, không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ 1 điện thoại cố định có loa ngoài SP-phone đặt tại vòng 2 được cán bộ công an kiểm soát 24/24 giờ; mọi cuộc liên lạc đều phải bật loa ngoài, phải ghi biên bản hoặc ghi âm. Ban In sao đề thi chuyển giao các bì đề thi đã niêm phong cho Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi. Tuỳ theo điều kiện thực tế của địa phương, Chủ tịch Hội đồng thi quyết định phương án và thời gian giao đề thi cho các Điểm thi, trên cơ sở đảm an toàn và bảo mật. Trong những ngày in sao đầu tiên, các cán bộ gần như phải làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Tiến độ làm việc phải cực kỳ khẩn trương nhưng cũng hết sức cẩn thận, không được phép sai sót. Công việc không có gì căng thẳng, nhưng khá nhàm chán, ví dụ như cứ phải ngồi một chỗ dập ghim liên tục. Trước khi in sao đề thi, Trưởng Ban In sao đề thi phải kiểm tra đảm bảo có các phương tiện thiết bị phục vụ in sao đề thi như: máy photo siêu tốc (khổ giấy A4 hoặc A3, tốc độ tối thiểu 90 - 130 bản một phút; độ phân giải tối thiểu 400/600 dpi,..), máy sắp xếp tài liệu và máy đếm trang (nếu có),... Khi kiểm tra phải lập biên bản đảm bảo các máy móc, thiết bị không gắn bộ phận thu phát và không nối mạng Internet. Niêm phong ở cánh cửa nhà vệ sinh. Công tác in sao đề thi sẽ được thực hiện nghiêm túc, yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập, những người làm việc trong khu vực in sao đề thi chỉ được hoạt động trong phạm vi không gian cho phép. Tất cả các hoạt động ăn, ngủ, nghỉ của 33 cán bộ đều diễn ra trong hội trường này. Tính cả “vùng lõi” và các vòng ngoài, tổng số cán bộ phục vụ công tác in sao, giám sát, bảo vệ, phục vụ là khoảng 100 người. 33 cán bộ “vùng lõi” không được phép bước chân ra khỏi phòng trong bất cứ trường hợp nào, trừ khi phải cấp cứu vì vấn đề sức khỏe. Nếu có trường hợp phải đi cấp cứu, các cán bộ công an sẽ được cử đến túc trực ở bệnh viện 24/24. Đến giờ ăn, thức ăn được đội phục vụ ở các vòng ngoài đưa vào. Ăn xong, chỉ có bát đĩa và thức ăn thừa được đưa ra. TNhà trường đã tạo điều kiện hết sức về cơ sở vật chất, phục vụ việc ăn ngủ nghỉ của cán bộ. Ngoài 3 bữa chính, những hôm nào làm đêm đều có đồ ăn nhẹ. Giữa giờ nghỉ có các món ăn vặt như sữa chua, chè. Các món đủ chất, đủ lượng, thay đổi thường xuyên, hài hòa. Ăn xong, ngoài bát đĩa và thức ăn thừa thì không có gì được chuyển ra ngoài. Những thiết bị phát một chiều như tivi, sách báo cũng được phép mang vào khu vực cách ly để phục vụ nhu cầu giải trí của các thầy cô. Phòng in sao đề là một hội trường rộng, có khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh riêng và nằm khép kín trong hội trường.

Hệ thống điện ở đây cũng được trang bị đặc biệt đề phòng trường hợp mất điện



Toàn bộ rác thải như giấy ăn, hộp sữa cũng phải để lại thùng rác lưu trữ trong suốt 14 ngày làm việc của cán bộ. Khu vực của cán bộ nữ. Một nữ cán bộ từng nhiều năm phục vụ công tác in sao đề cho biết, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác in sao đề của trường ngày một tốt hơn, giảm nhẹ sự căng thẳng, bất tiện của các cán bộ khi phải ở trong phòng thi tới 14 ngày. Trước khi các cán bộ ra khỏi phòng cách ly, ban in sao đề của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã lập biên bản trả lại đề thi dự phòng cho Sở GD&ĐT Hà Nội. Sau khi công tác in sao đề hoàn thành, các thầy cô tổ chức các hoạt động vui vẻ như thi hát, đánh bài, các hoạt động văn hóa đúng với tinh thần của Bách khoa. Một cán bộ trong phòng in sao đề cho biết, tâm lý vui sướng khi được ra ngoài sau 14 ngày hoàn toàn cách ly là có thật. Tuy nhiên, niềm vui lớn nhất vẫn là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sai sót xảy ra rất ít.

