Phát hiện đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia lớn chưa từng có

Ngày 10-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho hay vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Phạm Thị Huế (35 tuổi; trú tại xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Ninh Thị Hải Yến, (31 tuổi; ở số 13, Nguyễn Biểu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) về tội "Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại".

Nơi các thai phụ người Việt được chăm sóc, chờ ngày sinh nở.

Theo tài liệu điều tra, nhận được tin báo của quần chúng tại ngôi nhà có treo biển cafe Famyli số 79 (ở tổ 2B, khu 1A, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) diễn ra một số hoạt động bất thường, có nghi vấn về việc tổ chức mang thai hộ, ngày 13-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã phối hợp cùng Công an phường Hồng Hải tiến hành kiểm tra nhân, hộ khẩu, xác định bên trong ngôi nhà có 3 người đang tạm trú là Phạm Thị Huế; Trần Văn Khải (21 tuổi; trú tại xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Phạm Thị Hồng T. (30 tuổi; trú tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Do thời điểm kiểm tra không có chị T. ở nhà nên Cơ quan Công an đã triệu tập Huế và Khải về trụ sở để làm việc.