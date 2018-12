Mưa khủng khiếp nhiều tiếng, Đà Nẵng ngập lụt chưa từng thấy

Trong ảnh là một tuyến phố ở Đà Nẵng ngập lụt trong biển nước sáng sớm nay được cư dân mạng chia sẻ trên Facebook. Ảnh: Fanpage Your Đà Nẵng Cơn mưa rào khủng khiếp kéo dài khoảng từ 2h sáng tới tận 5h30 sáng nay mới chấm dứt nhưng đã khiến toàn TP Đà Nẵng ngập lụt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TW, lượng mưa đo được ở TP Đà Nẵng lên tới 155mm. Mưa lớn xảy ra trong đêm khiến người dân không kịp trở tay di dời phương tiện lên chỗ cao hơn. Trên fanpage "Your Đà Nẵng", bạn Trần Thanh Bình chia sẻ: "Mở mắt dậy đi làm thì nước đã tới bụng". Người dân vất vả di chuyển sáng sớm nay tại Đà Nẵng. Một chiếc taxi chìm nửa thân trong nước. Ảnh: Fanpage Your Đà Nẵng Hình ảnh được tài khoản Trần Trung chụp trên đường Lê Thanh Nghị. Ảnh: Fanpage Your Đà Nẵng Chia sẻ với Vietnamnet, ông Bé cho hay: "Tôi sống ở Đà Nẵng hơn 40 chục năm, năm nay mới thấy nước ngập ngõ, tràn vào nhà". Ảnh: Fanpage Your Đà Nẵng Cơn mưa lớn khiến người Đà Nẵng mất đi một ngày cuối tuần. Ảnh: Fanpage Your Đà Nẵng Một người đàn ông cố di chuyển trên phố Nguyễn Văn Linh – cửa ngõ sân bay Đà Nẵng. Nguồn ảnh: Vietnamnet Đáng lưu ý, theo trung tâm dự báo khí tượng, trong 1-3 giờ tới khu vực Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 30-50m. Ảnh: Fanpage Your Đà Nẵng Cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ ở thành phố Đà Nẵng đặc biệt là khu vực Hòa Bắc của huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, quận Hải Châu. Ảnh: Người dân bất lực nhìn phương tiện di chuyển của mình chìm trong “ao” ở hầm gửi xe. Ảnh: Fanpage Your Đà Nẵng

Trong ảnh là một tuyến phố ở Đà Nẵng ngập lụt trong biển nước sáng sớm nay được cư dân mạng chia sẻ trên Facebook. Ảnh: Fanpage Your Đà Nẵng Cơn mưa rào khủng khiếp kéo dài khoảng từ 2h sáng tới tận 5h30 sáng nay mới chấm dứt nhưng đã khiến toàn TP Đà Nẵng ngập lụt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TW, lượng mưa đo được ở TP Đà Nẵng lên tới 155mm. Mưa lớn xảy ra trong đêm khiến người dân không kịp trở tay di dời phương tiện lên chỗ cao hơn. Trên fanpage "Your Đà Nẵng", bạn Trần Thanh Bình chia sẻ: "Mở mắt dậy đi làm thì nước đã tới bụng". Người dân vất vả di chuyển sáng sớm nay tại Đà Nẵng. Một chiếc taxi chìm nửa thân trong nước. Ảnh: Fanpage Your Đà Nẵng Hình ảnh được tài khoản Trần Trung chụp trên đường Lê Thanh Nghị. Ảnh: Fanpage Your Đà Nẵng Chia sẻ với Vietnamnet, ông Bé cho hay: "Tôi sống ở Đà Nẵng hơn 40 chục năm, năm nay mới thấy nước ngập ngõ, tràn vào nhà". Ảnh: Fanpage Your Đà Nẵng Cơn mưa lớn khiến người Đà Nẵng mất đi một ngày cuối tuần. Ảnh: Fanpage Your Đà Nẵng Một người đàn ông cố di chuyển trên phố Nguyễn Văn Linh – cửa ngõ sân bay Đà Nẵng. Nguồn ảnh: Vietnamnet Đáng lưu ý, theo trung tâm dự báo khí tượng, trong 1-3 giờ tới khu vực Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 30-50m. Ảnh: Fanpage Your Đà Nẵng Cảnh báo, trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ ở thành phố Đà Nẵng đặc biệt là khu vực Hòa Bắc của huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, quận Hải Châu. Ảnh: Người dân bất lực nhìn phương tiện di chuyển của mình chìm trong “ao” ở hầm gửi xe. Ảnh: Fanpage Your Đà Nẵng