Quảng Trị: Hai mẹ con bị lũ cuốn mất tích

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 chiều 8-12, trong lúc đang rửa bát ở phía sau nhà thì bất ngờ nước ngập xô đổ bờ tường sát cống thoát nước cuốn trôi bà Lữ Thị Tú Anh (SN 1955) và con gái Nguyễn Lữ Vân Anh (SN 1983, trú khu phố 2, Đông Lễ, TP Đông Hà). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi, lực lượng công an, chính quyền và nhân dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành tìm kiếm. Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng liên quan khẩn cấp tăng cường quân số tìm kiếm nạn nhân, đồng thời tăng cường lực lượng di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm.Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc công an tỉnh Quảng Trị cũng cho hay đơn vị đã điều động lực lượng công an tham gia cứu hộ, cứu nạn trong tình hình lũ dâng cao. Được biết, tại đường Lê Lợi, nhiều ngôi nhà ngập đã được lực lượng chức năng tiếp cận kịp thời, giải thoát 4 người khỏi nơi nguy hiểm. Hiện còn 25 người đang mắc kẹt đang được lượng lượng công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục ứng cứu.Hiện ở Quảng Trị trời vẫn đang mưa lớn, công tác cứu hộ đang cực kỳ khẩn trương. PV sẽ tiếp tục thông tin vụ việc 2 mẹ con bị nước lũ cuốn trôi.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 chiều 8-12, trong lúc đang rửa bát ở phía sau nhà thì bất ngờ nước ngập xô đổ bờ tường sát cống thoát nước cuốn trôi bà Lữ Thị Tú Anh (SN 1955) và con gái Nguyễn Lữ Vân Anh (SN 1983, trú khu phố 2, Đông Lễ, TP Đông Hà). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin 2 mẹ con bị lũ cuốn trôi, lực lượng công an, chính quyền và nhân dân địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành tìm kiếm. Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng liên quan khẩn cấp tăng cường quân số tìm kiếm nạn nhân, đồng thời tăng cường lực lượng di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm. Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc công an tỉnh Quảng Trị cũng cho hay đơn vị đã điều động lực lượng công an tham gia cứu hộ, cứu nạn trong tình hình lũ dâng cao. Được biết, tại đường Lê Lợi, nhiều ngôi nhà ngập đã được lực lượng chức năng tiếp cận kịp thời, giải thoát 4 người khỏi nơi nguy hiểm. Hiện còn 25 người đang mắc kẹt đang được lượng lượng công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục ứng cứu. Hiện ở Quảng Trị trời vẫn đang mưa lớn, công tác cứu hộ đang cực kỳ khẩn trương. PV sẽ tiếp tục thông tin vụ việc 2 mẹ con bị nước lũ cuốn trôi.