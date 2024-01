Phát hiện 1 tấn quặng vàng bị khai thác trái phép ở Lai Châu

Ngày 3/1, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Sìn Hồ vừa phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi khai thác khoảng sản trái phép tại khu vực suối đầu nguồn thuộc địa phận bản Phiêng Chạng, xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ. Đây là nhóm người do Nguyễn Văn Linh (SN 1978, HKTT tại bản Trung Tâm, thị trấn Tam Đường, Tam Đường, Lai Châu) thuê từ đầu tháng 12/2023 đến địa điểm trên để khai thác vàng .

Khu vực nơi các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an huyện Sìn Hồ nắm được thông tin: từ tháng 11/2023, có một đối tượng lạ đến địa bàn xã Noong Hẻo, thuê nhân công vận chuyển cá máy móc là đầu nổ, máy khoan, máy đục,… đến khu vực bản Phiêng Chạng với mục đích khai thác vàng.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh.

Công an huyện Sìn Hồ đã chỉ đạo lực lượng xác minh và phối hợp UBND xã Noong Hẻo tiến hành kiểm tra tại địa điểm trên. Ngày 1/1, tổ công tác phát hiện một nhóm người đang tập trung ở một lều lán tại khu vực suối đầu nguồn của bản Phiêng Chạng; kiểm tra khu vực xung quanh lều lán, phát hiện có 1 hầm lò (cửa hầm cao 1,3m, rộng 0,9cm, hầm lò sâu khoảng 80m theo phương ngang); kiểm tra bên trong hầm lò phát hiện tại vị trí cuối hầm lò có 3 đầu nổ, 1 máy phát điện, 1 cối xát, 1 đầu nén hơi bình hơi, 1 cối đập đá, 1 máy khoan hơi, 1 máy đục hơi và khoảng 1 tấn quặng vàng.

Nhiều máy móc trong hoạt động khai thác bị cơ quan chức năng thu giữ.

Tiến hành đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận do Nguyễn Văn Linh thuê từ đầu tháng 12/2023, đến địa điểm trên để khai thác vàng. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Linh không cung cấp được giấy phép khai thác khoáng sản; Tổ công tác đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Linh về hành vi khai thác khoáng sản trái phép và tiến hành tạm giữ số phương tiện, tang vật tại hiện trường. Ngoài ra, Công an huyện Sìn Hồ đã giải thích, tuyên truyền cho công nhân có mặt tại hiện trường về quy định của Nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản và yêu cầu viết cam kết không “tiếp tay” cho các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép như Nguyễn Văn Linh.

Hiện Công an huyện Sìn Hồ đang tiếp tục thu thập tài liệu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện Sìn Hồ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Linh theo thẩm quyền.