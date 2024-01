Nghi phạm sát hại, phi tang xác cô gái xuống sông Hàm Luông là cảnh sát

Ngô Minh Thông là nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1996, trú tại số 102, đường Nguyễn Văn Hiếu, Khu phố 2, phường 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), sau đó chở thi thể nạn nhân qua Bến Tre phi tang xuống sông Hàm Luông.



Thi thể chị Hằng được người dân phát hiện lúc 9h45 phút ngày 29/12/2023 tại bờ sông Hàm Luông, địa bàn thuộc ấp Mỹ An B, xã Mỹ Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Ngô Minh Thông sau khi bị bắt

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Bến Tre đã xác định đối tượng gây án là Ngô Minh Thông. Nguyên nhân vụ án do Thông có mâu thuẫn tình cảm cá nhân với chị Hằng. Đêm 27/12/2023, tại địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Thông đã dùng dây dù xiết cổ chị Hằng đến chết rồi chở xác nạn nhân vứt xuống sông Hàm Luông để phi tang.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Điều khiến dư luận bất ngờ, đối tượng gây án lại là cán bộ công an, được đào tạo, giáo dục rèn luyện nhưng đã không biết tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thiếu kiểm soát về cảm xúc và hành vi dẫn đến thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thông tin từ cơ quan công an, hiện Công an tỉnh Bến Tre tạm giữ hình sự Ngô Minh Thông để điều tra hành vi Giết người. Bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai nhận tội phù hợp với nhận dạng nạn nhân, các dấu vết để lại trên hiện trường vụ án và dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân. Trên cơ sở kết quả xác minh như vậy, Công an tỉnh Tiền Giang đã tước danh hiệu công an nhân dân đối với trung uý công an này đồng thời, Công an tỉnh Bến Tre xem xét xử lý hình sự về tội giết người là có căn cứ.

Sau khi cơ quan xem xét hình thức kỷ luật ở mức cao nhất là tước danh hiệu công an nhân dân, cơ quan điều tra cũng sẽ hoàn thiện thủ tục để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng Thông về tội giết người theo quy định tại điều 123 bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối quan hệ giữa đối tượng gây án và nạn nhân, làm rõ nguyên nhân động cơ thực hiện hành vi phạm tội, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án, phương thức thủ đoạn phạm tội, hung khí gây án và xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều đáng chú ý trong vụ án này, đối tượng gây án là người được tuyển chọn kỹ lưỡng, đào tạo trong lực lượng vũ trang với kỷ luật nghiêm ngặt để thành lực lượng đặc biệt với nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm, là người có nghiệp vụ điều tra và được tu dưỡng rèn luyện đạo đức để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhân dân, đấu tranh với tội phạm, nhưng chính đối tượng này lại trở thành tội phạm, thực hiện hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng của người khác.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân mà đối tượng thực hiện hành vi sát hại nạn nhân là gì. Trong trường hợp là mâu thuẫn tình cảm, cần làm rõ mối quan hệ tình cảm giữa đối tượng gây án và nạn nhân để xác định làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc, làm căn cứ để thực hiện giải pháp phòng ngừa cũng như để chứng minh tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội.