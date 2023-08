Hoà Bình và loạt địa phương bị vàng tặc đào bới, khai thác trái phép

Người dân bị hành hung khi ngăn cản khai thác vàng trái phép: Tối 20/8, Báo điện tử Dân Việt đăng tin, ông B.V.K trú tại thôn Cành, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình phản ánh việc em trai ông bị một số người trong thôn hành hung khi phản ánh tàu khai thác vàng sa khoáng múc vào đất gia đình mình. Theo các đoạn video, em trai ông K là B.B.V bị 4 người đàn ông khỏe mạnh, một người cầm gậy gỗ, một người cầm vật cứng giống dùi cui điện đã có những hành động như bóp cổ, dùng tay, chân tác động vào người ông V ở giữa cánh đồng, phía sau là chiếc tàu cuốc đang hoạt động. Được biết tại đây không có đơn vị, cá nhân nào được cấp phép khai thác vàng sa khoáng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Khai thác vàng trái phép, Quảng Nam chỉ đạo khẩn trương truy quét: Chiều 19/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang đã ký ban hành công văn chỉ đạo Công an tỉnh, Sở TN-MT, UBND H.Phú Ninh... kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh). UBND tỉnh giao Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh khẩn trương chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép tại các khu vực Hố Gần, Hố Ráy, thác Trắng, núi Kẽm… trên địa bàn xã Tam Lãnh.... Phát hiện 14 người khai thác vàng trái phép trong đồi luồng: Ngày 10/8, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trong những ngày qua, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy phát hiện, bắt quả tang 14 người khai thác vàng trái phép tại đồi luồng của gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng, ở thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm. Những người này dựng lán trại bằng khung sắt, lợp mái tôn, đào nhiều đường hầm sâu vào lòng đất, lắp đặt đường ống dẫn nước, trạm biến áp điện, đặt máy phát điện công suất lớn tại khu vực đồi luồng. Việc khai thác vàng trái phép ở thôn Thành Công khiến người dân bức xúc, lo lắng. Bắt 2 người khai thác vàng trái phép: Ngày 14/7, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ Hoàng Thái Ninh (quê tỉnh Thái Nguyên) và Trần Quang Thái (quê tỉnh Thừa Thiên Huế) vì vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Từ cuối năm 2022 đến tháng 3/2023, Ninh và Thái đã 2 lần bán vàng sa khoáng cho một tiệm vàng tại chợ Đông Ba, phường Đông Ba, TP Huế với tổng số tiền 116 triệu đồng, rồi chia nhau theo tỉ lệ thỏa thuận. (Ảnh đối tượng Hoàng Thái Ninh) Khởi tố 11 đối tượng đào vàng trái phép tấn công bị thương 2 công an: Ngày 1/2, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 11 đối tượng, về hành vi "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại xóm Nặm Ròm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm. Nhóm đối tượng này liên tục vào khu vực xóm Nặm Ròm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, đào vàng nhỏ lẻ nhưng lại tập trung đông người, không chỉ một lần mà nhiều lần gây mất an ninh trật tự. Các đối tượng không chấp hành mà còn ném đá, dùng gậy chống đối quyết liệt, tấn công lực lượng chức năng khiến 2 cán bộ công an huyện bị thương. Phát hiện vụ khoét núi, đào vàng trái phép: Ngày 7/12/2022, UBND xã Chơ Glong, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã lập biên bản, chỉ đạo lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ các đối tượng khoét núi, dựng lán trại khai thác vàng trái phép. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tại xã Chơ Glong đã phát hiện một vụ việc khoét núi, dựng lán trại để khai thác vàng trái phép thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa quản lý. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật dụng để khai thác vàng trái phép như cuốc, xẻng, xà beng, xe rùa, bình ắc quy, máy bơm… và các hầm chứa đất tại vị trí khai thác vàng trái phép. Thời điểm kiểm tra, các đối tượng vi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Khai thác vàng trái phép tại vùng giáp ranh Cao Bằng và Bắc Kạn: Ngay từ đầu tháng 7/2022, hai tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng đã phối hợp xử lý tình trạng đào bới khai thác vàng trái phép. Trên đoạn sông dài khoảng 1km là địa phận giáp ranh giữa huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn và huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, hoạt động khai thác vàng trái phép diễn ra ngang nhiên. Nhiều máy móc tập trung ở khu vực này, đất soi bãi bị đào bới nham nhở. Trước tình hình này, ngày 20/7, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn đã ra văn bản yêu cầu UBND huyện Pác Nặm chủ động phối hợp huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) thực hiện các biện pháp ngăn chặn, giải tỏa, xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép. >>> Xem thêm video: Thâm nhập công trường khai thác vàng trái phép. Nguồn: VTV 24.

