Ông Triệu Thế Hùng thôi làm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Sáng 12/8, tại Trung tâm Văn hoá xứ Đông, HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII khai mạc Kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hải Dương thông qua các Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Triệu Thế Hùng do chuyển công tác.

Trước đó, ngày 24/7/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Nghị quyết phê chuẩn ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV.

Ông Triệu Thế Hùng phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Báo Hải Dương)

Phát biểu tại kỳ họp, ông Triệu Thế Hùng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cảm ơn các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng ông thực hiện các nhiệm vụ trong những năm qua.

Ông Triệu Thế Hùng cho biết, bản thân ông vinh dự khi được điều động, luân chuyển về công tác tại Hải Dương, một vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử. Khoảng thời gian hơn 4 năm công tác tại tỉnh Hải Dương đã để lại dấu ấn rất sâu đậm trong lòng ông với những kỷ niệm về đất và người xứ Đông Hải Dương.

"Năm 2020, tôi là cán bộ Trung ương luân chuyển về Hải Dương công tác; còn ngày mai, tôi là người con quê hương Hải Dương chuyển về Trung ương công tác", ông Triệu Thế Hùng nói.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, Hải Dương đã đạt nhiều kết quả tích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 dù bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Kinh tế của tỉnh Hải Dương tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023 đạt trên 8,5% (cao hơn bình quân của cả nước). 6 tháng đầu năm 2024, GRDP tăng trên 10%, xếp thứ 7 toàn quốc và thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng. Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hải Dương năm 2023 tăng 15 bậc, chỉ số cải cách hành chính tăng 25 bậc so với năm 2022. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 5,33 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,2% so với năm 2022 (đứng thứ 10 cả nước và thứ 5 vùng đồng bằng sông Hồng). Đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp và rất nhiều nhà đầu tư lớn đang quan tâm đầu tư tại Hải Dương. Thời gian qua, nhiều chính sách an sinh, xã hội vì người dân đã được ban hành.

Ông Triệu Thế Hùng nói rằng, với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, bản thân ông luôn cống hiến, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh Hải Dương nhưng còn những mục tiêu, kế hoạch chưa hoàn thành. Ông Hùng mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ, hợp tác của các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh để bản than ông phát huy được những kinh nghiệm trong thời gian công tác tại Hải Dương, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng chúc mừng ông Triệu Thế Hùng nhận nhiệm vụ mới và nhấn mạnh, ông Triệu Thế Hùng đã thực hiện tốt vai trò của người cán bộ, đảng viên, thể hiện rõ phẩm chất, năng lực công tác và không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 4 năm 3 tháng công tác tại tỉnh Hải Dương.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng, với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, ông Triệu Thế Hùng đã cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19 để thực hiện tốt mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

Với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hùng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh thống nhất triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Chính phủ, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực hoạt động và đạt được nhiều kết quả quan trọng về phát triển kinh tế, thu ngân sách, bảo đảm an sinh xã hội...

Quang cảnh kỳ họp.

Trong vai trò là đại biểu Quốc hội khóa XIV, khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, ông Triệu Thế Hùng đã luôn tham gia nghiêm túc, trách nhiệm tại các kỳ họp, thực hiện tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp thu kịp thời, đầy đủ các kiến nghị của cử tri để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo luật định và các chương trình công tác của Quốc hội, HĐND tỉnh.

“Những kết quả, thành tích Hải Dương đạt được trong những năm qua là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh với quyết tâm cao, trong đó có vai trò, đóng góp của đồng chí Triệu Thế Hùng”, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.