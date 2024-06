Hải Dương: GRDP 6 tháng ước tăng 10%, thu ngân sách trên 14.700 tỷ

UBND tỉnh Hải Dương vừa tổ chức phiên họp tháng 6 (lần 5) dưới sự chủ trì của ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.



Tại phiên họp, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì cuộc họp.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2024 tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả tích cực, nổi bật. Kinh tế tăng trưởng bứt phá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm của Hải Dương ước tăng 10% so cùng kỳ năm trước (đứng thứ 7 cả nước và thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng). Trong đó, các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản trong 6 tháng đầu năm của tỉnh Hải Dương tăng 3,52%; công nghiệp, xây dựng tăng 13,71%; dịch vụ tăng 6,93%...

Tổng thu ngân sách của tỉnh Hải Dương đạt trên 14.700 tỷ đồng. Hải Dương đã giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 950 tỷ đồng, đạt 12% so tổng vốn thanh toán và bằng 15% so với kế hoạch Thủ tướng giao (6.333 tỷ đồng). Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Hải Dương đạt trên 178 triệu USD.

Bên cạnh đó, Hải Dương thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số PCI năm 2023 của tỉnh tăng 15 bậc, đứng thứ 17 cả nước. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước tăng 7,2% trong khi cùng kỳ năm trước chỉ tăng 0,8%. Tỉnh quan tâm và thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng khẳng định, 6 tháng đầu năm, Hải Dương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. đạt mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã giao cho các Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố sớm hoàn thiện quy hoạch vùng huyện và các quy hoạch chi tiết khác để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, trong những tháng cuối năm, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Đề án phát triển diện tích cấy lúa bằng máy; Nghị quyết hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;...

Bên cạnh đó, Hải Dương cũng tích cực triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; triển khai hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng;...

Ngoài ra, tỉnh Hải Dương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đang và chuẩn bị đi vào hoạt động; tập trung hoàn thiện hạ tầng, tăng cường thu hút đầu tư.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Hải Dương cho biết, Ban được giao nhiều dự án với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng và đơn vị đang tích cực triển khai theo đúng quy định.

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Hải Dương đề nghị, cần sớm công bố giá vật liệu xây dựng để các đơn vị lập dự toán để triển khai các dự án theo quy định. Các địa phương cần phối hợp với Sở Xây dựng để sớm phê duyệt các quy hoạch để kịp thời triển khai các dự án đầu tư xây dựng tại địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Chí Linh Nguyễn Văn Kiên, với thực tiễn địa phương khi triển khai các quy hoạch, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án thì các sở, ngành cần tích cực hỗ trợ, hướng dẫn. Tỉnh cần sớm chấp thuận, cấp phép khai thác các mỏ khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường để phục vụ cho các dự án…