Ông Lưu Bình Nhưỡng nhận 300 ngàn USD liên quan một dự án

Chiều 6/1, Công an tỉnh Thái Bình đã thông tin chính thức về diễn biến mới vụ án liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng.



Theo đó, ngày 25/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” theo khoản 4 Điều 358 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Ông Lưu Bình Nhưỡng khi bị bắt.

Tài liệu điều tra xác định, năm 2021, liên quan một dự án, ông Lưu Bình Nhưỡng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm hưởng 300.000 USD.

Tại Cơ quan điều tra, ông Nhưỡng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và đã thông qua luật sư ủy quyền cho người thân nộp lại số tiền 7 tỷ đồng (tương đương 300.000 USD) để khắc phục hậu quả.

Để mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra thông báo các cá nhân, tổ chức đã từng bị ông Nhưỡng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hoặc liên quan đến hành vi phạm tội khác của ông Nhưỡng đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, số 228 Trần Thánh Tông, thành phố Thái Bình phối hợp giải quyết (hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Đắc Vinh SĐT 0979 730 282). Trường hợp che giấu thông tin sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963), trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Ông Lưu Bình Nhưỡng bị điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170, Bộ luật Hình sự.

Ông Nhưỡng bị bắt liên quan vụ án Phạm Minh Cường (SN 1986, thường gọi là Cường “quắt”, đối tượng hình sự, có 3 tiền án), trú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội Cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4, Điều 170, Bộ luật Hình sự.

Quá trình bắt, khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Lưu Bình Nhưỡng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.