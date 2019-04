Ông Lê Đình Nhường bị miễn nhiệm chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh

(Kiến Thức) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Lê Đình Nhường.

Ngày 12/4, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 676/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh khóa XIV và Nghị quyết số 677/NQ-UBTVQH14 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường.



Theo đó, tại Nghị quyết số 676/NQ-UBTVQH14 nêu rõ: Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại Công văn số 9094-CV/TW ngày 20/3/2019 của Văn phòng Trung ương; Căn cứ Tờ trình số 1140/TTr-UBQPAN14 ngày 5/4/2019 của Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Tờ trình số 286/TTr-BCTĐB ngày 11/4/2019 của Ban Công tác đại biểu và kết quả biểu quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 33 ngày 12/4/2019; Ủy Ban Thường vụ Quốc hội Quyết nghị: Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường kể từ ngày 12/4/2019.

Tại Nghị quyết số 677/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Lê Đình Nhường, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình do đã bị thi hành kỷ luật về Đảng và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe, kể từ ngày 12/4/2019.

Ông Lê Đình Nhường.

Thiếu tướng Lê Đình Nhường sinh năm 1962 tại Ninh Bình, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ông được điều động từ Giám đốc Công an Thái Bình sang giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội từ tháng 11/2016.

Trước đó, tại Kỳ họp 32, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật nhiều tướng công an. Trong đó, Thiếu tướng Lê Đình Nhường bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo do có các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 30 của UBKT Trung ương.

Tại Kỳ họp 30 (ngày 17 đến 19/10/2018), Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát đã vi phạm nghiêm trọng Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Từ đó, một số cán bộ lãnh đạo Tổng cục và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50) tiếp tay, bao che cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet diễn ra trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng..., trong đó có ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng cục cảnh sát, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng C50 bị khởi tố, bắt giam và khai trừ ra khỏi Đảng.

Các đồng chí Trung tướng Nguyễn Công Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; Trung tướng Nguyễn Văn Ba, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (C44); Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53) và Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (C46) cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Tổng cục; chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị với cương vị là người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát và các đồng chí nêu trên làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Công an, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.