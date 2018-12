Ông Hiệp “khùng” có thể đối diện mức án đến 8 năm tù

Ông Hiệp "khùng" và hiện trường vụ hỏa hoạn cách đây 2 tháng.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 28/11, Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Hiệp (biệt danh Hiệp "khùng) tội danh Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, theo điều 313 Bộ luật Hình sự 2015 do có liên quan tới vụ cháy gần BV Nhi Trung ương làm 2 người thiệt mạng. Ông Hiệp được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, hậu quả vụ cháy xảy ra trên diện tích rộng khoảng 900m2, làm chết 2 người, 20 nhà bị cháy lan, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của 31 hộ, 99 nhân khẩu; thiệt hại tài sản sơ bộ ước tính khoảng 2,8 tỉ đồng.

Xe cứu hỏa đưa thi thể 2 nạn nhân khỏi khu trọ giá rẻ của ông Hiệp "khùng".

Trao đổi với PV Báo Lao Động, thạc sĩ - luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, với tội danh bị khởi tố, ông Hiệp "khùng" có thể đối diện với mức phạt tù từ 5 đến 8 năm.

Cũng theo luật sư Cường, tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của Nhà nước về phòng cháy hoặc chữa cháy gây nên những thiệt hại nhất định cho xã hội mà theo quy định phải chịu trách nhiệm hình sự.

“Ngoài ra, ông Hiệp còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng - 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm”, luật sư Cường cho biết thêm.