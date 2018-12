“Ông già Noel” suýt bị “cấm cửa” ở trường học huyện Nhà Bè

(Kiến Thức) - Văn bản "cấm cửa ông già Noel" do Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Nhà Bè, TP.HCM Lê Thanh Hải ký gởi các trường từ mầm non đến THCS, bồi dưỡng giáo dục huyện, các cơ sở mầm non ngoài công lập…khiến nhiều bậc phụ huynh ngỡ ngàng, học sinh buồn bã.