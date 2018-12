Cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ đường phố Hà Nội trước trận Việt Nam - Philippines

Đầu giờ chiều ngày 6/12, các lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bên trong khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để đảm bảo an ninh cho trận bán kết lượt về Việt Nam-Philippines chuẩn bị sẵn sàng vào vị trí. Lực lượng cảnh sát cũng nhanh chóng đến sân Mỹ Đình. Các lực lượng chức năng sẽ tập trung thực hiện các biện pháp mạnh để đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố trước, trong và ngay sau khi kết thúc trận bóng đá bán kết lượt về AFF CUP 2018. Cảnh sát yêu cầu và giải tán các phương tiện tập trung trước cửa sân vận động Mỹ Đình. Xung quanh khu vực sân Mỹ Đình rất đông cảnh sát được bố trí túc trực. Từ khoảng 15h chiều nay, người hâm mộ bắt đầu đổ dồn về phía sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Cả những em nhỏ cũng được người thân đưa đi cổ vũ bóng đá. Trong khi đó, trên khắp các tuyến đường phố Hà Nội cờ đỏ sao vàng, kèn thổi được bày bán đỏ rực phục vụ người hâm mộ. Một lá cờ nhỏ sẽ được bán với giá 15 nghìn đồng, lá cờ to là 50 nghìn đồng. Một chiếc áo đỏ sao vàng được bán với giá 100 nghìn đồng; kèn thổi được bán 30-35 nghìn đồng... Người hâm mộ nhanh tay mua cờ, kèn... để đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho trận đấu của Việt Nam- Philippines. Cả những lá cờ Hàn Quốc cũng được bày bán ngay trước cửa sân Mỹ Đình.

