Giật mình hai vật thể “thây ma” trôi nổi ngay trong đại dương Trái Đất

Các nhà khoa học phát hiện tàn tích của hai vụ nổ siêu tân tinh trong đại dương của Trái Đất và trên Mặt Trăng. (Ảnh: NASA) Siêu tân tinh là giai đoạn cuối của các ngôi sao, có thể phát tán kim loại và đồng vị phóng xạ xuống Trái Đất. (Ảnh: Science News) Nhóm nghiên cứu của TS Brian Fields xác định hai vụ nổ xảy ra cách đây 3 và 8 triệu năm. (Ảnh: College of Liberal Arts & Sciences) Bằng chứng được tìm thấy trong các mẫu vật từ đáy đại dương và Mặt Trăng, gồm đồng vị phóng xạ hiếm. (Ảnh: Science Illustrated) Năm 2021, họ phát hiện plutonium phóng xạ, dấu hiệu của một kilonova – vụ nổ mạnh hơn siêu tân tinh. (Ảnh: Live Science) Kilonova xảy ra khi hai sao neutron va chạm, tạo ra các nguyên tố quý như vàng và bạch kim. (Ảnh: New Scientist) Phát hiện này củng cố giả thuyết rằng đại dương Trái Đất và Mặt Trăng là "nghĩa địa" của siêu tân tinh. (Ảnh: The Atlantic) Mặt Trăng được xem là nơi lý tưởng để tiếp tục nghiên cứu do ít chịu tác động địa chất hơn Trái Đất. (Ảnh: Business Today) Mời quý độc giả xem thêm video: NASA phát hiện ra địa điểm trên sao Hỏa có đủ điều kiện sống như Trái Đất | Thiên Hà TV.

Các nhà khoa học phát hiện tàn tích của hai vụ nổ siêu tân tinh trong đại dương của Trái Đất và trên Mặt Trăng. (Ảnh: NASA) Siêu tân tinh là giai đoạn cuối của các ngôi sao , có thể phát tán kim loại và đồng vị phóng xạ xuống Trái Đất. (Ảnh: Science News) Nhóm nghiên cứu của TS Brian Fields xác định hai vụ nổ xảy ra cách đây 3 và 8 triệu năm. (Ảnh: College of Liberal Arts & Sciences) Bằng chứng được tìm thấy trong các mẫu vật từ đáy đại dương và Mặt Trăng, gồm đồng vị phóng xạ hiếm. (Ảnh: Science Illustrated) Năm 2021, họ phát hiện plutonium phóng xạ, dấu hiệu của một kilonova – vụ nổ mạnh hơn siêu tân tinh. (Ảnh: Live Science) Kilonova xảy ra khi hai sao neutron va chạm, tạo ra các nguyên tố quý như vàng và bạch kim. (Ảnh: New Scientist) Phát hiện này củng cố giả thuyết rằng đại dương Trái Đất và Mặt Trăng là "nghĩa địa" của siêu tân tinh. (Ảnh: The Atlantic) Mặt Trăng được xem là nơi lý tưởng để tiếp tục nghiên cứu do ít chịu tác động địa chất hơn Trái Đất. (Ảnh: Business Today) Mời quý độc giả xem thêm video: NASA phát hiện ra địa điểm trên sao Hỏa có đủ điều kiện sống như Trái Đất | Thiên Hà TV.