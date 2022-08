Ô tô lao vào cây xăng: Tài xế có nồng độ cao

Thông tin mới nhất vụ ô tô lao vào cây xăng đường Láng khiến 8 người bị thương, Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đã làm việc với tài xế Ngô Công Hán (SN 1987, trú HH02, Tổ dân phố số 2 Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) – người đã lái xe tông vào 4 xe máy tại cây xăng 111 đường Láng khiến nhiều người bị thương để điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Xác minh ban đầu cho thấy, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế Hán có biểu hiện say rượu và qua kiểm tra có nồng độ cồn ở mức 0,9mg/lít khí thở, vượt mức cho phép.

Trước đó, tối 12/8, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe ô tô và hàng loạt xe máy đang đứng chờ đổ xăng ở cây xăng đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa.

Cụ thể, khoảng 22h30 cùng ngày, khi một số người dân đang dừng xe chờ đổ xăng thì xe ô tô 4 chỗ BKS 30H-758.03 bất ngờ lao vào cây xăng, đâm hàng loạt xe máy và nhân viên cây xăng đang đứng chờ đổ xăng, khiến ít nhất 8 người (trong đó có 2 nhân viên cây xăng) bị thương nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Thịnh Quang đã phối hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa và các đơn vị liên quan có mặt bảo vệ hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu và tiến hành điều tra vụ việc. Tài xế ô tô có dấu hiệu say xỉn đã bị giữ lại.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.