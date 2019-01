Ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên đường dẫn vào hầm Hải Vân

Khoảng 19h30 ngày 8/1, trên cầu số 7 - đoạn đường dẫn vào Hầm Hải Vân (Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), một chiếc xe bán tải đang lưu theo hướng Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế đột nhiên bốc cháy nghi ngút. Vụ cháy khiến đoạn đường trên bị ùn tắc.



Chiếc xe cháy trơ khung

Thông tin ban đầu, chiếc xe bị cháy là xe tải mang BKS 43K - 8410 do tài xế La Trọng Hiếu (SN 1981, trú tại Đắk Lắk) điều khiển. Do lửa cháy quá lớn nên chiếc xe đã cháy trơ khung. Rất may, thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế đã kịp thời nhảy ra khỏi xe nên thoát nạn.