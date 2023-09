Nước nhiễm mặn, làng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng xơ xác chờ mưa

Làng rau La Hường nằm trên địa bàn phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ có diện tích khoảng 7ha với 50 hộ dân tham gia sản xuất. Tuy nhiên, hiện có đến quá nửa diện tích vùng rau sạch lớn nhất thành phố Đà Nẵng đang bị bỏ hoang. Do nắng nóng, nước sông nhiễm mặn, nông dân đành ngậm ngùi nhìn cỏ dại tràn ngập trên những thửa đất trồng trọt từng là luống cải, mồng tơi, bí đao... xanh mướt. Khác với khung cảnh xanh mướt ở làng rau Trà Quế (Hội An, Quảng Nam), tại làng rau La Hường, nhà nông bỏ đất trống, dù đã đầu tư giàn lưới để thả bí, mướp. Nhiều tháng qua, ở TP. Đà Nẵng nắng nóng kéo dài, nước sông nhiễm mặn, nước giếng khoan nhiễm phèn, nhiễm lợ, sau khi tưới, rau bị cháy lá, héo úa và chết hàng loạt. Nhiều loại dây leo giàn như bí, mướp ...chết khô khiến nông dân xót xa, đứng ngồi không yên. Bác N., một nông dân đang canh tác tại làng rau than thở: “Nước sông bị nhiễm mặn, nước giếng khoan bị phèn, đỏ chạch, nên tưới nước thì rau bị cháy lá, không tưới thì cây chết khô. Nhiều giàn bí, mướp đang mùa thu hoạch mà... chết khô rứa đó. Giờ không còn cách chi khác ngoài việc chờ trời mưa, nước về sẽ đẩy mặn đi. Mấy bữa nay, trời có mưa vài đợt, nước đỡ mặn hơn, tôi đang tính gieo lại lứa rau mới". Cạnh đó, luống rau mới gieo không "ngóc đầu lên nổi" do không có nước tưới. Nhiều hộ chuyển sang trồng các loại rau được đánh giá là "chịu hạn" tốt như rau má để đối phó với tình trạng thiếu nước. "Không có nước tưới, rau nhanh già, trổ bông, không bán được đành phải nhổ bỏ.", bác V. chỉ tay vào luống rau sam thưa thớt đang nở rực rỡ như hoa mười giờ giữa trưa nắng. Các bể chứa nước tưới tại làng rau La Hường cạn trơ đáy, trong khi gần đây, Đà Nẵng đã có vài đợt mưa khá lớn. Do nước sông Cẩm Lệ liên tục nhiễm mặn, các hộ trồng rau phải sử dụng nước giếng khoan để tưới tiêu. Thế nhưng, nhiều nông dân tại đây cho biết, nước giếng lại nhiễm phèn, nhiễm lợ khiến cây trồng khó phát triển. Nhiều diện tích đất canh tác tại đây cả ngày chỉ tưới sơ nước giếng khoan chứ không dám tưới nhiều vì nước giếng cũng bị phèn. "Tiền giống, tiền công, tiền điện...ngó rứa chứ tốn nhiều", bác N. nhẩm tính "Giờ chỉ trông trời mưa xuống mới có hi vọng.” Làng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng đang trông mưa từng ngày để thoát cảnh nước nhiễm mặn, hàng loạt rau màu bị cháy, chết khô, quăn lá, phải nhổ bỏ. >>> Mời độc giả xem thêm video Miền quê của những vườn rau hạnh phúc. (Nguồn: Tin Tức VTV24):

Làng rau La Hường nằm trên địa bàn phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ có diện tích khoảng 7ha với 50 hộ dân tham gia sản xuất. Tuy nhiên, hiện có đến quá nửa diện tích vùng rau sạch lớn nhất thành phố Đà Nẵng đang bị bỏ hoang. Do nắng nóng, nước sông nhiễm mặn, nông dân đành ngậm ngùi nhìn cỏ dại tràn ngập trên những thửa đất trồng trọt từng là luống cải, mồng tơi, bí đao... xanh mướt. Khác với khung cảnh xanh mướt ở làng rau Trà Quế (Hội An, Quảng Nam), tại làng rau La Hường, nhà nông bỏ đất trống, dù đã đầu tư giàn lưới để thả bí, mướp. Nhiều tháng qua, ở TP. Đà Nẵng nắng nóng kéo dài, nước sông nhiễm mặn, nước giếng khoan nhiễm phèn, nhiễm lợ, sau khi tưới, rau bị cháy lá, héo úa và chết hàng loạt. Nhiều loại dây leo giàn như bí, mướp ...chết khô khiến nông dân xót xa, đứng ngồi không yên. Bác N., một nông dân đang canh tác tại làng rau than thở: “Nước sông bị nhiễm mặn, nước giếng khoan bị phèn, đỏ chạch, nên tưới nước thì rau bị cháy lá, không tưới thì cây chết khô. Nhiều giàn bí, mướp đang mùa thu hoạch mà... chết khô rứa đó. Giờ không còn cách chi khác ngoài việc chờ trời mưa, nước về sẽ đẩy mặn đi. Mấy bữa nay, trời có mưa vài đợt, nước đỡ mặn hơn, tôi đang tính gieo lại lứa rau mới". Cạnh đó, luống rau mới gieo không "ngóc đầu lên nổi" do không có nước tưới. Nhiều hộ chuyển sang trồng các loại rau được đánh giá là "chịu hạn" tốt như rau má để đối phó với tình trạng thiếu nước. "Không có nước tưới, rau nhanh già, trổ bông, không bán được đành phải nhổ bỏ.", bác V. chỉ tay vào luống rau sam thưa thớt đang nở rực rỡ như hoa mười giờ giữa trưa nắng. Các bể chứa nước tưới tại làng rau La Hường cạn trơ đáy, trong khi gần đây, Đà Nẵng đã có vài đợt mưa khá lớn. Do nước sông Cẩm Lệ liên tục nhiễm mặn, các hộ trồng rau phải sử dụng nước giếng khoan để tưới tiêu. Thế nhưng, nhiều nông dân tại đây cho biết, nước giếng lại nhiễm phèn, nhiễm lợ khiến cây trồng khó phát triển. Nhiều diện tích đất canh tác tại đây cả ngày chỉ tưới sơ nước giếng khoan chứ không dám tưới nhiều vì nước giếng cũng bị phèn. "Tiền giống, tiền công, tiền điện...ngó rứa chứ tốn nhiều", bác N. nhẩm tính "Giờ chỉ trông trời mưa xuống mới có hi vọng.” Làng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng đang trông mưa từng ngày để thoát cảnh nước nhiễm mặn, hàng loạt rau màu bị cháy, chết khô, quăn lá, phải nhổ bỏ. >>> Mời độc giả xem thêm video Miền quê của những vườn rau hạnh phúc. (Nguồn: Tin Tức VTV24):