Tin nóng ngày 14/12: Thiếu nữ 17 tuổi đâm chết người đến can ngăn

Thiếu nữ 17 tuổi đâm chết người đến can ngăn: Tối 13/12, Phạm Hùng Minh (20 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đi xe máy đến khu vực trạm thu phí BOT thuộc huyện Đức Hòa để giải quyết mâu thuẫn với bạn gái và một nhóm khác. Tại đây, trong lúc nói chuyện, thiếu nữ tên Tuyền (17 tuổi, quê Cà Mau) đã bất ngờ rút dao đâm tử vong anh Minh. Hiện Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Tuyền điều tra về hành vi giết người. (Ảnh minh họa). Bé gái 11 tuổi mất tích: Ngày 14/12, Công an phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang tìm kiếm bé gái mất tích tên La Khổng Quỳnh Như (11, tu học ở chùa Sư Nữ Bảo Quang). Theo mô tả của gia đình, bé gái cao khoảng 1,58 m, nặng 60 kg, nước da ngâm, cạo đầu giống chú tiểu, có chổm tóc dài phía trước... Bé gái mất liên lạc từ tối 9/12 Phát hiện thi thể người đàn ông dưới khe suối: Trong quá trình đi lấy nước tại khe suối, một số người dân sinh sống tại xã Tả Phời, tỉnh Lào Cai phát hiện thi thể người đàn ông. Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân là công dân địa phương, năm nay đã ngoài 80 tuổi, hơi có vấn đề về đầu óc, hay đi lang thang. Không có dấu hiệu trọng án. Chủ nhà ngủ say, trộm đột nhập lấy 8 lượng vàng: Khoảng 4h ngày 10/12, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (ở xã Long Hòa, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) phát hiện có đối tượng đột nhập phá két sắt. Kẻ trộm lấy 6 lượng vàng 24k và 1,7 lượng vàng 24K cất trong tủ sắt. Tổng số tài sản bị mất trộm hơn 400 triệu đồng. Hôm nay, Công an thị xã Gò Công cho biết đang điều tra, truy bắt đối tượng. Nữ công nhân tử vong thương tâm trên đường đi làm: Khoảng 5h30 ngày 14/12, nữ công nhân SN 2000, điều khiển xe máy khi đến đoạn bến xe buýt Xuân Mai (thuộc địa bàn Lương Sơn, Hòa Bình) thì xảy ra va chạm với phương tiện xe máy cùng chiều, đúng lúc này xe container đi đến không kịp phản ứng dẫn đến nạn nhân tử vong. Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, em rể đâm chết anh vợ: Tối muộn 13/12, Nguyễn Phi Long (SN 1993, trú tại xã Tân Tiến, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) xảy ra mâu thuẫn với anh rể là Nguyễn Minh Hiệp (trú cùng địa phương). Bị Hiệp đánh, Long chụp con dao đâm anh Hiệp nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong. Ngay trong đêm 13/12, Công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Phi Long để phục vụ điều tra. Bị đòi nợ 100 nghìn đồng, con nợ đoạt mạng chủ nợ: Sau khi xô xát với bạn vì 100.000 đồng tiền nợ, Trần Minh Tý (28 tuổi, trú tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã dùng kéo thủ sẵn đâm chết chủ nợ là Trần Văn Tâm (cùng trú tại địa phương). Hôm nay, Công an huyện Hướng Hóa cho biết đang điều tra làm rõ một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. >>> Xem thêm video: Bị la mắng, thiếu nữ dùng dao đâm chết mẹ ruột. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

